ماكيت المنسي ومصحف برايل وتمثال نجيب محفوظ.. لقطات مميزة من معرض القاهرة للكتاب

انتهت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي كانت بدايته من يوم 26 يناير حتى يوم يوم 7 فبراير، في نسخته الثالثة والخمسين تحت مسمى «هوية مصر.. وسؤال المستقبل»، تحت إشراف وزارة الثقافة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز اللقطات المتنوعة خلال فعاليات المعرض.

تعلم اللغة الهيروغليفية للأطفال

دعم معرض الكتاب لتعليم الأطفال للغة الهيروغليفية، حيث كشف بسام الشماع عالم المصريات بأن لغة أجدادنا المصريين القدماء سهلة وبسيطة للغاية، مؤكدًا أن هناك خرافات تزعم بأنها معقدة، ومن الصعب تعلمها، لذا فهو دعا من خلال فعاليات معرض الكتاب بأن هذا فكر خاطئ، فدائمًا ما يحرص الشماع على عمل محاضرات للأطفال لكيفيفة كتابة أسمائهم بالهيروغليفية وذلك في إطار كوميدي، معربًا عن سعادة الأطفال بتلوين الرسومات الفرعونية.

ماكيت لصورة الشهيد أحمد المنسي

تزين ماكيت مجسم بصورة الشهيد المنسي بمعرض الكتاب، بدار ليان للنشر والتوزيع، وفكرة الماكيت جاءت بسبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الشهيد المنسي من قبل الشعب المصري، وأشار مُجسد الماكيت إلى أن كل عام في المعرض يتم تجسيد صور لشخصيات كثيرة كان من أبرزها أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق، ليؤكد أن المنسي يستحق وجود ماكيت له في المعرض.

لأول مرة وجود مصحف للمكفوفين على طريقة برايل

لأول مرة ظهور مصحف خاص للمكفوفين على طريقة برايل، وذلك بعد عام كامل من الإعداد والتجهيز، وتلك الفكرة كانت تحت إشراف وائل شومان، مسؤول المطابع بالأزهر الشريف، وتمت الموافقة على الفكرة من الأمين العام للأزهر وفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، ومن المميزات في الطباعة بأن المصحف مصنوع من خامات بالغة الدقة وسيتم توزيعه على المواطنين كهدايا في شهر رمضان المبارك.

«أم أحمد» ونصبة للشاي والقهوة

من أبرز اللقطات المكافحة خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، هي وجود الست نادية التي تدعى باسم «أم أحمد»، وقوفها على نصبة لعمل الشاي بالمعرض لتستقبل جميع الزوار بضحكة وابتسامة، لتؤكد في حديثها مع «الوطن»، بأنها تعمل داخل الهيئة العامة للكتاب منذ أكثر من 20 سنة.

صاحب تريند «الطفاية دي» وتأليفة كتاب للشعر بالعامية

وقال الشاب أيوب القاضي، ابن الصعيد لـ «الوطن»، إن نقطة تحوله وبدايته كانت من خلال تريند بيعه للطفايات في القطار، وأكد أن مشاركته في المعرض هي دفعة مهمة في حياته وتجربة جديدة ليكتب الشعر في كتاب «هي فكرة» الصادر عن دار ميثاق، فالكتاب يحتوي على شعر تحفيزي لمصر وحب الوطن.

تمثال نجيب محفوظ المصنوع بخامات تشبه جلد الإنسان

ظهور تمثال نجيب محفوظ في معرض الكتاب كان سببًا بارزًا في توافد العديد من المشاركين لالتقاط معه بعض الصور التذكارية، نظرًا وكأن من يراه يُخدع بأنه نجيب محفوظ الحقيقي، وقال النحات أحمد عبدالفتاح، صانع التمثال في تصريحات لـ «لوطن»، بأنه مصنوع من خامة تسمى بالهايبر رياليزم، وهي خامة تحاكي جلد الإنسان وشفافة لأقصى درجة لتخدع من يراها بأنه حقيقي.