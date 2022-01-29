عالم مصريات يدعو لتعلم الهيروغليفية: «كلمات كتير بنقولها أصلها فرعوني»

البحث عن رحلة إعادة تعلم وكتابة اللغة المصرية القديمة «الهيروغليفية»، لمختلف جموع الشعب المصري، فكرة طرحها عالم المصريات الكبير الدكتور بسام الشماع، في محاضرة تثقيفية، قدمها بشكل مجاني في ساقية الصاوي وفي إطار طريف للغاية، فالمحاضرة تجاوب عن تساؤلات عديدة من أهمها، هل نحن نتحدث اللغة المصرية القديمة داخل نسيج اللغة الحديثة؟

لهجتنا كمصريين تختلف عن العديد من اللغات واللهجات الأخرى، المحاضرة لن تكون في نطاق الكلمات الهيروغليفية فقط، بل سيتناول عالم المصريات، بعض المقولات الفرعونية التي كان يستخدمها المصري القديم التي تشبه مقولاتنا في الوقت الحالي.

وفي تصريحات خاصة لـ «الوطن»، قال عالم المصريات الدكتور بسام الشماع، أنّ فكرة عمل المحاضرة التثقيفية لمعرفة الكلمات الفرعونية التي نستخدمها في الوقت الحالي، لم تكن بمحض الصدفة، فهو معني ومهتم بفكرة نثر بذور الوطنية عبر تثقيف الشعب بتاريخه، فهذا شعار يحمله على كاهله منذ سنوات عديدة: «لما آجي أحبب شباب في أرض مصر مش هستخدم أي شعارات رنانة لأن الشعارات دي بتبقى لمجموعة معينة، بالنسبة للشباب هو عاوز يشوف حاجة ملموسة».

أشهر الكلمات الفرعونية التي نرددها بمحض الصدفة

وأضاف عالم المصريات، أنّه منذ فترة ليست بقليلة، وهو يعمل على إعداد محاضرة تثقيفية لجذور الكلمات، فمن أشهر الكلمات الفرعونية التي نرددها في كلامنا بمحض الصدفة ونحن لا نعلم عن مصدره شئيًا، «كلمة كحكح، ودي تشير للراجل العجوز، وكلمة هب هب، ودي معناها يعني حبة حبة، وأيضًا كلمة نني، فهذه الكلمة تشير للطفل الصغير وأمه بتنيمه، تلاقيها تقوله ننه هو ننه هو، حتى كلمة نني في الهيروغليفية تتنتهي رسمتها بطفل حاطط صباعه في بوقه».

وأكد الشماع أنّ المصري دائمًا يحب تكرار الكلمات، «فعلى سبيل المثال، المصري يقعد يقول ألف ألف ألف مليون مبروك»، فذلك التكرار في الأساس يعود للمصري القديم والهيروغليفية، فالفراعنة كانوا دائمًا يحبذون تكرار الكلمات بهذا الشكل.

مطالب عالم المصريات

وطالب الدكتور بسام الشماع، خلال حديثه، باشتراك وزارة الثقافة مع كليات الآثار بعمل كتيبات، عدد صفحاتها لا يتجاوز 25 صفحة، بلغات مختلفة ويتم طباعتها بشكل فاخر، وتباع بأسعار مدعمة في متناول أيدي الجميع، «نتناول فيها تعليم وكيفية رسم الهيروغليفية، وهتكون بأسلوب جميل وبديع في إطار ارسم ولون».

وتابع بأنه يجب عمل دراسات الدكتوراه في علم المصريات من داخل الجامعات وكليات الآثار المصرية فقط: «عجيب جدًا بأن أعظم دكاترة الآثار حاصلين على الدكتوراه من بلاد بره، دي مصيبة وكارثة كبيرة، إزاي يعني أنا اروح أخد دكتوراه في علم المصريات في دول عمرها لا يتعدى 200 سنة، وإحنا بلاد العراقة والحضارة المصرية».

وأشار الشماع إلى أنّه يجب إعادة الثقة لمختلف جموع الشعب المصري بأنفسهم؛ لأنه لا يوجد شعب مر بمراحل مثل الشعب المصري، موضحًا أن فكرته لتعلم الهيروغليفية هي من أجل الحث على الروح الوطنية، لذا فهو يشجع الأطفال من أجل التلوين والرسم في الهيروغليفي: «أنا بقول يلا نرسم، أنا مش بقول نذاكر نحو وبلاغة، في الفرعوني حرف الميم يرمز للبومة، هنرسم البومة، وحرف الفاء يرمز للثعبان، هنرسم الثعبان يعني مش صعب خالص، دة إحنا هنرسم وهنلون، يعني حاجة بسيطة ولذيذة جدًا».