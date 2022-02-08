أوامر عراقية بتشكيل قيادة «عمليات محافظة ميسان»

أمر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، بتشكيل قيادة «عمليات محافظة ميسان» جنوبي البلاد، وقالت «خلية الإعلام الأمني» في بيان، إن الكاظمي، أمر بتشكيل قيادة عمليات ميسان، على أن تتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة العراقية.

وتشهد محافظة «ميسان» العراقية، في الفترة الأخيرة توترا أمنيا وتعتبر ممرا أساسيا لتجارة المخدرات، فيما شهدت المحافظة مؤخرا اغتيال قاض وضابط في الشرطة.

تكليف اللواء الركن محمد الزبيدي قائدا لقيادة «عمليات ميسان»

وأوضحت «خلية الإعلام»، أن رئيس وزراء العراق، كلف اللواء الركن محمد الزبيدي قائدا لقيادة «عمليات ميسان»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، كشف النائب المستقل هادي السلامي، أمس الاثنين، عن مقترح لمنح لجنة النزاهة البرلمانية الى قوى المعارضة داخل قبة البرلمان، مضيفا- في حديث قناة «السومرية» الإخبارية العراقبة، إن هناك مقترحاً تقدمت به هيئة رئاسة مجلس النواب بأن تسند لجنة النزاهة البرلمانية الى قوى المعارضة داخل قبة البرلمان.

وأشار السلامي، إلى أن في جميع دول العالم تقوم المعارضة بممارسة دورها الرقابي على عمل واداء السلطة التنفيذية.

من جانبه، شدد رئيس مجلس«النواب» اللبناني نبيه بري، على ضرورة دعوة سوريا إلى المشاركة في اجتماع اتحاد البرلمانات العربية، وعرض المسؤول اللبناني، خلال استقباله في عين التينة الأمين القطري لـ حزب «البعث العربي الاشتراكي» في لبنان علي حجازي، الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

الأمين القطري لـ حزب البعث يشدد على أهمية إجراء الانتخابات النيابية

وشدد حجازي بعد اللقاء، على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد من دون أي تأخير، مضيفا أن الجانبين، تباحثا في مجموعة من القضايا المشتركة منها ما له علاقة بالانتخابات النيابية.

وتابع حجازي قائلا، إن بري أكد أن هناك ضرورة للعمل الجاد نحو معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، كما جدد رئيس مجلي النواب اللبناني، موقفه حول ضرورة دعوة سوريا إلى اجتماع اتحاد البرلمانات العربية وهو لديه موقف واضح في هذا الإطار.