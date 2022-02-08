العثور على جثة شاب داخل شقة في التجمع الخامس

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف غموض حادث العثور على جثة شاب داخل شقته في ظروف غامضة بالتجمع الخامس في القاهرة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وتم التصريح بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة؛ تمهيدا لتفريغها ورصد وفحص المترددين على العقار في وقت مقارب للعثور على الجثة واستدعاء أسرته لسماع أقوالها.

التحريات أثبتت سلامة منافذ الشقة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة التجمع الخامس، وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين العثور على جثة شخص يدعى «محمد ط ع» في العقد الرابع من العمر، ويرتدي كامل ملابسه.

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات خارجية، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود آثار عنف بها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة فتاة داخل شقتها في الهرم

وفي سياق آخر عثرت أمس الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة فتاة، 35 سنة، داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الهرم.

وبالفحص تبين أن الجثة في بداية التحلل الرمي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحريات تكشف انتحار الفتاة

وكشفت التحريات عن أن الفتاة انتحرت بسبب إصابتها بحالة اكتئاب، مشيرة إلى أنه تم العثور على 5 شرائط أقراص بجوار الجثة وتم تحريزها وإرسالها إلى الطب الشرعي لتحليلها وكتابة تقرير وإرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.