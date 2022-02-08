 دراسة تحذر من الإكثار من مسكنات «الباراسيتامول» مع تفشى أوميكرون: تسبب أزمة قلبية

تزامنًا مع تفشي متحوّر كورونا الجديد أوميكرون، ولجوء العديد من الناس للأدوية المسكنة للألم والتي تخفض الحرارة، حذرت دراسة حديثة من الإكثار من الأدوية التى تحتوى على مادة «البارسيتامول» الفعالة، مشيرة إلى أنَّها تؤدى لأزمات قلبية.

وأوضحت دراسة، أجراها باحثون في جامعة إدنبرة في إسكتلندا، أن تناول «الباراسيتامول» بانتظام، يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية لربع البريطانيين، مضيفة أنَّ تناول قرصين يوميًا من مسكن الألم «باراسيتامول» يرفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 20% لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

تناول قرصين يوميًا من «باراسيتامول» بسكتة دماغية بنسبة 20%

ونوه الباحثون، إلى أنَّ كثرة استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، يسبب مشاكل كبيرة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مطالبين الأطباء بإعطاء أقل جرعة من «البارسيتامول» لأقصر وقت حالة احتياج الناس لها للسيطرة على الألم، وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

فى السياق ذاته، أوضح إيان ماكنتاير طبيب في إسكتلندا، أنَّ المشاكل التى يسببها البارسيتامول، لا تتعلق بالاستخدام قصير المدى، منوهًا إلى أنَّ الدراسة تشير إلى وجود خطر جرى اكتشافه حديثًا للأشخاص الذين يتناولونه بانتظام على المدى الطويل، وعادة ما يكون ذلك بسبب آلام مزمنة.

فيما أكّدت دراسة أجريت على 110 أمراض، وجرى نشرها في مجلة «Circulation»، أنَّ كثرة استخدام الباراسيتامول تزيد بشكل كبير من ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية بالفعل، منوهة إلى أنَّ الأمر استغرق وقتًا حتى يبدأ ضغط الدم في الارتفاع، وشهد بعض المرضى ارتفاعات كبيرة في ضغط الدم.