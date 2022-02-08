«الغرف السياحية»: تدريب 40 ألف عامل بالقطاع الفندقي يونيو المقبل

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسييرأعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الغرفة تستهدف تدريب نحو 40 ألفا من العاملين بالقطاع الفندقي في يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن هذا العدد يمثل نحو 30% من العمالة الفندقية المؤمن عليهم حاليا.

وأضاف عاقل، لـ«الوطن»، أن غرفة المنشآت الفندقية كانت تستهدف في البداية تدريب نحو 25 ألفا من العاملين بالمنشآت الفندقية، لكن زيادة الطلبات من الفنادق لتدريب العاملين بها جعل الغرفة ترفع العدد إلى 40 ألفا وهو رقم قابل للزيادة.

برامج تدريبية مكثفة لمدة يومين

وأشار إلى أنّ الغرفة أعدت برامج تدريبية مكثفة «كبسولة» مدتها يومين؛ لتنمية مهارة العاملين في الفنادق ورفع كفاءتهم، وتنمية خبراتهم في التعامل مع الرواد والزبائن، فضلًا عن تدريب العاملين على كيفية تنفيذ اشتراطات السلامة الصحية وسلامة وصحة الغذاء المقدم للنزلاء، موضحًا أنّ الغرفة تمنح الأولوية في الحصول على التدريب للعاملين بأقسام المأكولات والمشروبات.

وأكد الانتهاء من تدريب عدد كبير من العاملين في فنادق شرم الشيخ والغردقة، خصوصا أن غالبية المنشآت الفندقية في هاتين المدينتين تعملان بنظام خدمة الإقامة الشاملة all inclusive، والتي تتطلب تجويد الخدمة المقدمة للنزلاء.

تدريب العاملين في المدن السياحية

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن عمليات تدريب العاملين بالقطاع الفندقي تشمل كل العاملين في الفنادق بمختلف المدن السياحية، مؤكدا تدريب العاملين في فنادق القاهرة الكبرى والعين السخنة والأقصر وأسوان والإسكندرية والعلمين والساحل الشمالي ومطروح ومرسى علم وطابا، جنبًا إلى جنب مع العمالة الموجودة في شرم الشيخ والغردقة، منوهًا بأن الاستثمار في العنصر البشري من خلال تدريبه وزيادة قدراته في التعامل مع السياح الأجانب، يعني تجويد الخدمة المقدمة للسياح، وهو ما يؤدي لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خلال الفترة المقبلة.