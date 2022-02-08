16 معلومة عن مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر: يدخل مصر لأول مرة

كشف اللواء الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنَّ أعمال تنفيذ مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، تسير بصورة منتظمة طبقًا لجداول التنفيذ، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعين، موضحًا أنَّ معدلات التنفيذ كبيرة للغاية، وأن متحوّر كورونا الجديد أوميكرون لم يكن له أي تأثير على معدلات تنفيذ مشروعي المونوريل.

المونوريل أحدث وسيلة مواصلات تدخل مصر

وقال «والي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ المونوريل سيكون أحدث وسيلة مواصلات تدخل مصر، مبينًا أنَّ وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عازمة على إدخال وسائل نقل حديثة إلى مصر، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتًا إلى أنَّ هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنّها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلا من السيارات الخاصة.

المونوريل دون سائق

وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أنَّ المونوريل سيسير دون سائق، لافتًا إلى أنَّ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، تتم بجميع أماكن تنفيذ مشروعي المونوريل، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خطر الإصابة بعدوى أوميكرون.

وترصد «الوطن» في 16 معلومة تفاصيل ومواصفات مشروعي المونوريل وهي كالتالي:

1- ينفذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلتين، المرحلة الأولى ستكون جاهزة أمام الركاب أواخر مايو 2022، أما المرحلة الثانية ستكون جاهزة فى فبراير 2023.

2- قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة ينفذ بطول 54 كيلومترًا.

3- 80 كم/س هي السرعة التصميمية للمونوريل، وسيجرى قطع الرحلة من «استاد القاهرة» إذ بداية المشروع حتى «العاصمة الإدارية»، ونهاية المشروع في 60 دقيقة.

4- خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يشمل 21 محطة، هي: «الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية».

5- تتراوح حمولته من 15 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه إلى 45 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه.

6- المونوريل له طبيعة خاصة إذ يعتبر وحدة جر كهربائي صديقة للبيئة تسير على مسار أحادي السكة.

7- يسير دون سائق ويجرى التحكم فيه مركزيًا عن طريق سلسلة من مراكز التحكم والسيطرة الآلية.

8- لأول مرة سيجرى ‏تركيب ‏Screen Doors‏ على الأرصفة ‏أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

9- سيجرى تزويد عربات المونوريل بشاشات ‏LCD‏ لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن ‏استخدامها تجارياً في بث الإعلانات ‏التجارية مدفوعة الأجر.

10- يقل مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر ما يقرب من 1200 راكب يوميًا، بواقع 600 ألف لكل مشروع.

11- مونوريل 6 أكتوبر ينفذ بطول 42 كيلومترًا.

12- ينفذ المشروع خلال 42 شهرًا، وسيكون جاهزًا أمام الركاب مطلع يونيو 2023.

13- خط مونوريل 6 أكتوبر يربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول العربية بالخط الثالث لمترو الأنفاق، بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.

14- عدد محطات المونوريل 12 محطة، هي: «بولاق جامعة الدول – الطريق الدائري – المريوطية – المنصورية - الطريق الصحراوي (القاهرة - الإسكندرية) - هايبر وان – جهينة - هيئة المجتمعات العمرانية - الحصري – دار الفؤاد – المنطقة الصناعية – القطار السريع».

15- يحتوي على وسائل الاتصال مثل الواي فاي وكاميرات مراقبة السكة أو الكاميرات الداخلية للعربات.

16- مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة بكل الأشكال.