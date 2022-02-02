وزير النقل: نواصل تحديث نظم إشارات السكة الحديد لزيادة معدلات السلامة

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، دخول برج إشارات العسيرات والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات العسيرات وبرج إشارات المنشأة في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادي بطول 180كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة«تاليس» الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول 10كم و3 مزلقانات.

نواصل تحديث نظم كهربة الإشارات على جميع خطوط السكة الحديد

وقال الوزير، في بيان اليوم، إنَّ الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تواصل تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير نظم كهربة الإشارات، لتحقيق أعلي معدلات السلامة والأمان، لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.

نقلل الاعتماد على العنصر البشري للحد من حوادث القطارات

وأضاف وزير النقل، أنَّ هناك ضرورة ملحة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، مؤكداً أنَّ تطوير نظم كهربة الإشارات سيعمل على زيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح الوزير أنَّ المشروع يتكون من (17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و60 مزلقانا) وبذلك يكون تم حتى الآن دخول 7 أبرج إشارات رئيسية وبرج ثانوي بالخدمة وهي: (جزيرة شندويل – المراغة – طهطا - بلصفورة – (طما - مشطا) - المنشأة - العسيرات) بطول 74 كم من إجمالي 180 ىكم ودخول 27 مزلقانا من إجمالي 60 مزلقانا، لافتا إلى أنَّ برج إشارات العسيرات يتحكم في 42 سيمافور ضوئي و17 موتور تحويلة و62 دائرة تراك كهربي.

وأشار إلى أنَّ تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكي) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتاً إلى أنَّ تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.