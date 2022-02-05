خطوة بخطوة.. كيفية الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي منتصف العام الماضي، عن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة، وتلك الكلمات تحظى بالاهتمام، خاصة وأنها فرصة عظيمة لكثير من الشباب الذين يسعون إلى الاستقرار والحصول على وحدات مناسبة بالتقسيط على فترات تصل إلى 30 عاما.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع بوابة «الوطن» خطوة بخطوة كيفية الحصول على وحدات سكنية جاهزة على المفتاح، من وزارة الإسكان، وفق المعلن من بيانات الوزارة بفائدة 3% و8% متناقصة، ضمن مبادرة التمويل العقاري 2022 والتي جاءت كالآتي:

الوحدات المعروضة ضمن مبادرة التمويل

وبحسب المعلن من وزارة الإسكان، فانه سيتم فتح باب الحجز أمام المواطنين لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، بداية من 15 فبراير الجاري، ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة 3% و8% متناقصة.

وهذا الطرح ضمن مشروعات الإسكان المتوسط في 3 مروعات سكنية، هي سكن مصر، ودار مصر، وجنه، هو مشروع تعاوني بين جهات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خطوات حجز وحدات الإسكان المتوسط

وبحسب موقع صندوق الإسكان، فأنه سيكون متاح أمام المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات في مشروعات دار مصر، وجنة، وسكن مصر، بمجرد طرح كراسات الشروط بشكل رسمي، يوم 15 فبراير الجاري.

ويجب على المواطنين القيام ببعض الخطوات الإلكترونية للحصول على تلك الوحدات وهي كالآتي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان، ثم إنشاء حساب في حالة كان المتقدم مستخدم جديد، وهو خطواته بسيطة، فكل ما عليك فعله، هو استيفاء البيانات الشخصية، وإدخال كود التعريف، حتى يتم إنشاء حساب شخصي.

- يتم الدخول على خدمة حجز الوحدات السكنية، وادخال البيانات الشخصية للمتقدم، بداية من الاسم، العمل، محل السكن، الحالة الاجتماعية، وفي حالة الزواج يتم ادخال بيانات الزوجة.

- سيطلب من المتقدم رفع المستندات المطلوبة، وهي إيصال الحصول على كراسة الشروط، وإيصال تسديد جدية الحجز، والضغط على الاستكمال، وستجد رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح»

- وبعد تحويل الملف، وانتهاء فترة التقديم، سيكون على المستخدم تقيد أصل المستندات إلى جهة التمويل، لاستكمال عملية الحصول على وحدة سكنية من الصندوق.

– بعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح»، على أن يتم تقديم اصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

مع العلم أن الطرح الجديد سيكون في عدد من المدن بأسعار متنوعة، وتخصيص الوحدات المطروحة سيكون بأسبقية الحجز، على أن يتم تسديد بلغ جدية الحجز وتسجيل حجز الوحدة في الفترة ما بين 15 فبراير الجاري، وحتى 8 مارس 2022، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية خلال فترتين هما من 15 مارس، وحتي 16 مارس لمن سبق له التقدم للمشروعات المتوسطة ولم يتم تخصيص وحدات، ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والفترة الثانية من 17 مارس وحتى 24 من نفس الشهر، لباقي المواطنين.