حالات رفض طلب الحصول على شقة بـ«الإسكان المتوسط».. منها الاستفادة بقرض

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات خلال الفترة الماضية عن أكبر طرح للوحدات السكنية من مشاريع الإسكان المتوسط «سكن مصر، دار مصر، جنة».

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدم حتى يتمكن من الحصول على وحدة سكنية من الوحدات التي يتم طرحها، كما أن هناك حالات يتمّ فيها رفض طلب الحصول من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي بسبب أنها تخالف الشروط المنصوص عليها بكراسة الشروط.

حالات تؤدي إلى رفض طلب الحصول على وحدة سكنية

هو أن يكون المتقدم ليس شخصاً طبيعياً أن يكون المتقدم ليس من أبناء المحافظة التي يتم الطرح بها أن يقل سن المتقدم للحجز عن 21 عاماً، أو يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان. ألا يكون المتقدم من متوسطي الدخل، بمعنى أن يزيد دخله عن الحد الأقصى للدخل المحدد بكراسة الشروط. أن يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر» قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة أن يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو الأسرة «الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة.

خطوات التقديم لحجز وحدة سكنية في «دار مصر» و«سكن» و«جنة»

هناك بعض الخطوات التي يجب على المتقدم أن يقوم بها لحجز وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي في أي من المشاريع الثلاث «سكن مصر، دار مصر ، جنة»، وتلك الخطوات كالتالي: