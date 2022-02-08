محافظ الغربية: حملات نظافة وصيانة لكوبري القيصرية وإنارة طرق المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، توجيهات عاجلة إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق الكامل مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لمتابعة تدشين حملات النظافة وإنارة الأعمدة، فضلا عن متابعة أعمال إنشاءات كوبري «محلة أبو علي - القيصرية»، حفاظا على الصالح العام للمواطنين، وباشر «لبيب» متابعة أعمال إحلال وتجديد الكوبري.

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أعمال صيانة لأعمدة الإنارة

في ذات السياق، استمرت أعمال صيانة وإصلاح وتركيب كشافات الإنارة على طريق «المحلة - كفر الشيخ» بنطاق وحدة المعتمدية، وأعلن رئيس مدينة المحلة، تدشين حملات نظافة بمداخل المدينة من جهات طنطا والمنصورة وكفر الشيخ، بالإضافة إلى أعمال رفع تجمعات القمامة بالطرق الرئيسية لقرى: شبرا بابل، الجابرية، المعتمدية، دمرو، ميت الليت، محلة حسن.

كما باشر رئيس المدينة العمالية، أعمال تدبيش ترعة أبو وافي التي تم الانتهاء من جزء كبير من الأعمال الخاصة بها.