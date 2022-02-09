«للبنات فقط».. سهام حاصلة على بكالوريوس بدرجة سائقة (فيديو)

نموذج للإرادة والتحدي، هي سيدة في منتصف الثلاثينيات من عمرها، تنقلت بين عدة أعمال للإنفاق على أسرتها الصغيرة، كانت آخرها العمل سائقة على سيارتها الملاكي لتوصيل البنات والسيدات في تجربة جديدة لها داخل مدينة بني سويف، رغم حصولها على بكالوريوس تربية رياضية والعمل بالتدريب لفترة ليست بالطويلة.

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من عمر 13 سنة وسهام تحمل مسؤولية أسرتها

وقالت سهام شلبي، 38 عاما، «أنا حاصلة على بكالوريوس تربية رياضية، وبحب الشغل لأن ربنا كتب علىّ وعمرى 13 سنة أكون مسؤولة عن إخوتى الأربعة بعد وفاة والدى، وكانت والدتى تشجعنى على العمل، وأول شغلانة اشتغلتها كانت في محل أحذية، وقت العمل حاجة ووقت المذاكرة حاجة ثانية، وكنت أساعد أمي وإخوتي الأربعة ولم أكلّ أو أملّ من العمل لأن العمل عبادة، وعملت بعد ذلك فى محل مكياج».

تنقل سهام للعمل في عدة أعمال للإنفاق على أسرتها الصغيرة

وأضافت: «حصلت على الثانوية العامة ودخلت كلية تربية رياضية، وبعدها سافرت إلى دولة الإمارات، وعملت مدرسة تربية رياضية في مصر، وفي الإمارات لعبت في فريق لاعبة كرة يد، وبعدها قمت بالعمل فى التحكيم فى لعبة اليد، وعدت بعدها إلى مصر وفتحت محل دواجن لمدة 7 شهور وأغلقته لمشاكل».

سهام تستغل سيارتها الملاكي وتعمل عليها سائقة لتوصيل البنات والسيدات

وقالت سهام: «تزوجت وأنجبت ابنتى الوحيدة وهى الآن فى الصف الرابع الابتدائى، ولكن فشلت فى زواجى، وقلت أشترى عربية وأعمل عليها سائقة، وعملت صفحة على السوشيال ميديا من 7 شهور وأصبحت سائقة، وعرفت شوارع بنى سويف وأقوم بتوصيل البنات و الأسر داخل وخارج بنى سويف، لكن لسه برضه الوضع مش فى تحسن، لكن بقول الحمد لله وإن شاء الله الأهالى يثقوا فى قيادتى للسيارة، وأمنيتى الوحيدة إنكم تدعولى ولبنتى أقدر أربيها كويس، ونفسى ربنا يوفقنى فى عملى الجديد».