إدارة الأزمات: لم نتلق بلاغات بأي خسائر بسبب زلزال بني سويف

قالت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة بني سويف، إن الغرفة لم تتلق أي بلاغات أو استغاثات تتعلق بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، خلال الساعات الماضية، إثر زلزال بني سويف الذي وقع أمس الثلاثاء، بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، على بعد 56 كيلومترًا شمال شرق مدينة بني سويف.

وقالت مصادر داخل غرفة عمليات المحافظة، أنه وبعد مرور يوم كامل على حدوث تلك الهزة الأرضية، نحمد الله على عدم وجود خسائر في الأرواح أو الممتلكات، حيث لم تتلق الغرفة أي بلاغات أو استغاثات من المواطنين تتعلق بتلك الهزة.

رصد هزة أرضية بقوة.4.1 ريختر شمال شرق بني سويف

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصدت الثلاثاء، حدوث هزة أرضية على بعد 56 كيلومترًا شمال شرق مدينة بني سويف بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 29.29 شمالا، وخط الطول 31.61 شرقا، والعمق 6 كيلومترات.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه ورد إليه ما يفيد شعور المواطنين بزلزال بني سويف دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

زلزال بني سويف.. محلي قريب من الأرض وأضراره معدومة

ويُصنف زلزال بني سويف الذي حدث بقوة 4.1 ريختر على أنه محلي لقربه من سطح الأرض، وبالتالي فإن التداعيات والأضرار الناجمة عنه تكاد تكون معدومة، حيث أن مركزه يقع على عمق حوالي 6 كيلومترات، وهو ما يعتبر قريبًا من سطح الأرض، وبالتالي تأثيره محلي على مناطق بني سويف والفيوم.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، أمس، أنه ورد إليه ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.