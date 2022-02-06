رئيس جامعة بني سويف يعلن انطلاق امتحانات التعليم المدمج

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعلم المدمج، للعام الجامعي 2021/2022، والتي سيؤديها 2020 طالبًا وطالبة تقدموا لأداء امتحانات مركز التعلم المدمج ببرامجه المختلفة، وبعض من طلاب التعليم المفتوح الباقين للإعادة.

وأوضح الدكتور منصور، أن الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات التعلم المدمج في برامجه المختلفة بكليات التجارة ورياض الأطفال مدمج، والحقوق، والخدمة الاجتماعية، والإعلام، والترجمة، مشيرًا إلى أن الامتحانات تجرى على فترتين صباحية ومسائية، على أن تنتهي يوم 23 فبراير الجاري.

وجود أستاذ لكل مادة في أثناء انعقاد الامتحانات

وشّدد رئيس الجامعة على التأمين الكامل للجان من خلال عددٍ كافٍ من أفراد الأمن الإداري، ومنع دخول الطلاب للجان الامتحانية باصطحاب الهواتف المحمولة، وضرورة وجود أستاذ لكل مادة في أثناء انعقاد الامتحانات الخاصة بهذه المواد؛ لتجنب أي مشكلات قد تطرأ في أثناء سير الامتحانات؛ لضمان سير عملية الامتحانات في جو يسوده الأمن والنظام للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمأن على توافر الخدمات الطبية مع مراعاة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

توزيع الطلاب على اللجان بكثافات قليلة

وأكد الدكتور خالد عباس مدير مركز التعلم المدمج، توزيع الطلاب على اللجان بكثافات قليلة تضمن التباعد الاجتماعي، حرصاً على سلامتهم مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير، حفاظاً على سلامة وصحة كل عناصر المنظومة، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة تواجه العملية الامتحانية وفق قواعد وقرارات رئيس الجامعة.