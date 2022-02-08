ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة.. و«السوقي» يربح 896 مليار جنيه

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.19%، إلى مستوى 11570.25 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.18%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2159.83 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.2%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3191.04 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 0.34%

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.34%، عند مستوى 2042.89 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، فبلغت حتى وقت كتابة التقرير 111.1 مليون جنيه، من خلال التداول على 94.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 4420 صفقة.

التداول على 143 سهما

شهدت بداية التداولات في البورصة المصرية بجلسة اليوم، التداول على 143 سهمًا، وارتفعت 27 سهمًا فقط، فيما انخفضت 6 أسهم أخرى، واستقر 110 أسهم دون تغيير.

رأس المال السوقي

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 896 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 749.360 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يستهدف مقاومة 11600 نقطة

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أنّ المؤشر الرئيسي يختبر بهذا الأداء مستوى الدعم الرئيسي وهو 11500 نقطة، متوقعا حال ظهور عمليات شراء وضخ السيولة النقدية بالأسهم القيادية قرب مستوى الدعم الرئيسي ومعاودة الصعود مرة أخرى، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 نقطة.

ويتوقع المحللون فيما يخص مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، أنّ يختبر هذا الأداء مستوى الدعم الرئيسي، وهو 2100 نقطة، أما حال ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة قرب مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر، فقد يختبر مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 نقطة.