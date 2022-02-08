ضبط 3 لصوص و750 كيلو دقيق مدعم وكيلو هيروين خلال 24 ساعة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها خلال 24 ساعة، لضبط المخالفات والخارجين عن القانون، حيث ضبطات صاحب مخبز سياحي كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لإدارته المخبز دون ترخيص، وتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82%، والمُنصرف حصصا للمخابز البلدية المرخصة، بقصد استخدامه في صناعة الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزته 750 كيلو جرام دقيق بلدي مُدعم.

وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخبز دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في صناعة الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط لص سيارات

وكثّف قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، جهوده لكشف ملابسات بلاغ من مالك معرض لإيجار السيارات كائن بدائرة القسم، تضرر فيه من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، لاستئجار إحدى السيارات منه لمدة 3 أيام وعدم إعادتها عقب انتهاء المدة واتهمه بسرقتها.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف باستيلائه على السيارة المشار إليها، وأضاف بتصرفه فيها بالبيع لأحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية، وباستدعاء الأخير حضر إلى قسم الشرطة وبحوزته السيارة المشار إليها وسلّمها للشرطة، وبسؤاله قرر بأنّه سدد مبلغا ماليا للمشكو في حقه كمقدم لثمن السيارة المستولى عليها لحين إحضار أوراقها، وعقب ذلك تهرب منه، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط سائق تاكسي بتهمة سرقة سيدة

كما كثّف قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، جهوده لكشف ملابسات بلاغ من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بأنّها حال استيقاف سيارة أجرى لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم، أوهمها قائدها بوجود عطل في الباب الخلفي للسيارة وطلب منها الجلوس في المقعد الأمامي بجواره، وفور وصولها إدعى سالف الذكر مساعدتها في فتح الباب، وأثناء ذلك غافلها واستولى على حافظة نقودها بداخلها مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبيّن أنّها قيادة سائقله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وأنّه وراء ارتكاب الواقعة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزته مبلغ مالي، وكمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنّ المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات ذات الواقعة.

وأضاف المتهم بإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وبارتكابه 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط سيدة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية

وتمكنت وحدة مباحث مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات، عقب سرقة مشغولات ذهبية من ربة منزل، حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة بأسلوب المغافلة، وبتطوير مناقشتها أقرت بارتكابها 4 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادها ضبط اتف محمول وفيزا كارت من متحصلات وقائع السرقات المشار إليها لدى عميلها سيئي النية وأمكن ضبطه، وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموها بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط كيلو هيروين في المطرية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، استمرارا لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أنّ أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يزاول نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، مُتخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة القسم، وبحوزته «بندقية خرطوش، 2 طبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، وبتفتيش مسكن المتهم جرى ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 1٫250 كيلو جرام، وميزان حساس، وسلاح أبيض «مطواة»، 22 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.