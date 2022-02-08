قطاع الأعمال تشيد بجهود ECH لتطوير أساليب التسويق والمنافسة محليا وعالميا

أجرى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى مقر شركة Egyptian Cotton Hub «إيجيبشيان كوتون هب»، والتي تم تأسيسها مؤخرًا لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، حيث استعرض الوزير خلال الزيارة، عدد من النماذج وعينات الإنتاج من المنتجات الجديدة، خاصة في قطاع المفروشات والمنسوجات المنزلية، والأدوات الجديدة المستخدمة في تعبئة وعرض المنتجات، تحت العلامة التجارية الجديدة «نيت».

منافسة الأسواق العالمية

وأشاد توفيق، بالجهود المبذولة من قبل الشركة لتحسين وتطوير أساليب البيع والتسويق للمنافسة محليا، والتواجد بقوة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنّه من المستهدف بيع وتسويق كميات تعادل 5 أضعاف الكميات المنتجة حاليا، بعد الانتهاء من خطة التحديث الشامل لشركات الغزل والنسيج.

وتستهدف شركة ECH فتح عددا من الفروع للبيع المحلي، إضافة إلى التواجد في كبرى المراكز التجارية وفروع شركات التجارة الداخلية الشقيقة، والمشاركة في المعارض الدولية وكبرى سلاسل التجارة العالمية.

افتتاح فروع بيع جديدة في 3 محافظات

ومن المقرر أن تفتتح الشركة قريبا 3 محلات للبيع المحلي في مناطق الكوربة بالقاهرة، والمهندسين بالجيزة، وسموحة بالإسكندرية، على أن يتم افتتاح أولى هذه الفروع في أبريل المقبل، إضافة إلى جناح في محلات «ديبينهامس» في مول كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة، كما تشارك في معرض «هايم تكستايل» الدولي للمنسوجات والمفروشات والذي يعقد في ألمانيا في يونيو المقبل.