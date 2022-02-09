«الإسكان» تخصص أراضي للنشاط الخدمي في قنا الجديدة.. تعرف على الأسعار والمساحات

مدينة قنا الجديدة ضمن مجموعة من المدن الحديثة الجاري إنشاؤها في الصعيد، وتقع المدينة على الضفة الشرقية من نهر النيل، على طريق قنا- سفاجا بالكيلو 8، مع تقابل محوري التنمية الأساسيين، المحور العرضي المتعامد مع النيل في اتجاه البحر الأحمر (محور قنا ـ سفاجا)، والمحور الطولي الموازي للنيل.

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح عدد من الأراضي الاستثمارية سواء للنشاط الخدمي أو الصناعي في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية ومن ضمنهم قنا الجديدة، وخلال النقاط التالية تستعرض لكم لـ«الوطن»، الأراضي التي تم طرحها في قنا الجديدة بجانب الاشتراطات البنائية لكل قطعة.

قطعة بمنطقة الامتداد الشمالي بالحي السكني الأول

تأتي هذه القطعة على مساحة 8.3442 متر مربع، وهي مخصصة لإنشاء مركز طبي، ويبلغ السعر التقدير 2680 جنيها للمتر المربع، وتقع تلك القطعة بمنطقة الامتداد الشمالي بالحي السكني الأول بنشاط مركز طبي توصيف قطعة الأرض.

الاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة

1. النسبة البنائية لا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة للخدمة.

2. الردود: 5 أمتار أمامي -4 أمتار جانبي – 4 أمتار خلفي.

3. الارتفاع المسموح به بدروم +دور أرضي + 3 علوي.

4. يلتزم الراسي عليه قطعة االرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية.

5. مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

6. عملة السداد: الجنيه المصري.

7. يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهي عبارة عن 10% تم سدادها + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة.

8. على التخصيص بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5.0% مجلس أمناء على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس الإدارة.

9. لا بد من سداد باقي الثمن على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كل الأقساط بالأعباء المالية المقررة.

10. وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% وفقا لتعليمات وزارة المالية و5.0% مصاريف إدارية.