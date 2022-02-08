وصول عمر خيرت إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة على شقيقه

وصل منذ قليل الموسيقار عمر خيرت، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك لأداء صلاة الجنازة على شقيقه الأكبر المهندس أبو بكر خيرت، وحرص على تقديم واجب العزاء الموسيقار عمرو سليم.

وزيرة الثقافة تنعى شقيق عمر خيرت

وتوفي المهندس أبو بكر خيرت، مساء أمس، ونعت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم الراحل، وقدمت التعازي للموسيقار عمر خيرت، كما نعى مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الراحل.

تأجيل حفلي عمر خيرت بدار الأوبر

يذكر أنَّ دار الأوبرا المصرية قررت تأجيل حفلي الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا نظرا لظروف الوفاة، وكان مقرر إقامة الحفلين يومي 11 و12 فبراير المقبل.