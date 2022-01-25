مستقبل وطن يفصل مصطفى سالمان.. ويطالب «الشيوخ» بإحالته للجنة القيم

أعلن حزب مستقبل وطن، اليوم، فصل النائب مصطفى محمد سالمان حسـن، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط، نهائيا من عضوية الحزب.

وقال حزب مستقبل وطن في بيان له، إن القرار جاء في إطار حرص الحزب على ترسيخ المبادئ الأخلاقية، والحفاظ على الشفافية والمحاسبة لجميع أعضائه.

إخطار الشيوخ بفصل مصطفى سالمان

وكلف حزب مستقبل وطن الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بإخطار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل النائب المذكور من الحزب، والمطالبة بتحويله للجنة القيم لاتخاذ اللازم حياله.

مصطفى سالمان يتعدى على سيدة بالضرب

وأكد الحزب اتخاذه لتلك القرارات الفورية والعاجلـة تجاه النائب المذكور في ضوء ارتكابه واقعة تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع المصري، وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر، وهي تعديه بالضرب على إحدى السيدات وزوج كريمتها، ما يعد خروجاً عن السلوك الإنسـاني القويم، والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.