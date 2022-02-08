ضبط 90 كيلو بانجو وحشيش وهيروين و7671 شخصا دون كمامة خلال 24 ساعة

كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ومنها ضبط 3473 في مجال مكافحة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 3391 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 1318 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

ضبط 7671 شخصا دون كمامة

ونجحت جهود الأمن في وزارة الداخلية، في ضبط 7671 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7616 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 55 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 731 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 182 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 907 شيش، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين.

ضبط 1289 قضية تموينية

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، التي أسفرت عن ضبط 1289 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

ضبط 1806 مخالفات مرورية متنوعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و24 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1806 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 119 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

تنفيذ 85783 حكما قضائيا متنوعا

وضمن جهود مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وجّهت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 199 قطعة سلاح ناري بحوزة 178 متهما، وتنفيذ 85783 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين بارتكاب 24 حادثا متنوعا.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 232 قضية بإجمالي 255 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 68٫735 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 14٫120 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 5٫501 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1٫580 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6٫280 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 1٫477 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1٫382 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 225 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 150 جراما، و3140 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات عن ضبط 33 متهما هاربا، وضبط 22 متهما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 222 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 11 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، وضبط 24935 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 14 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وأسفرت حملة أمنية في مديرية أمن القليوبية، عن ضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 16 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 18 متهما لـ4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7684 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

ووجّهت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 35 قضية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.