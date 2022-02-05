«الداخلية» تكشف ملابسات مقتل سائق «توك توك» في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة من المستشفى المركزى بإستقبالها «سائق توك توك» مُصاب بجرح نافذ أسفل الصدر وآخر بالساعد الأيسر.

وبسؤال «المُصاب وخاله» قررا أنه حال سير المصاب بمركبة «التوك توك» بالمنطقة محل سكنه استوقفه مجهولان وطلبا منه توصيلهما لإحدى القرى بدائرة المركز وأثناء السير تعديا عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته واستوليا منه على «التوك توك» ولاذا بالفرار، وفى وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المُصاب متأثراً بإصابته.

تحريات الحادث

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة وقررا بإتفاقهما على سرقة إحدى مركبات «التوك توك» بالإكراه بإستخدام سلاح أبيض «سكين» وعقب إرتكابهما الواقعة إستعانا بشقيق أحدهما لبيع المركبة «أمكن ضبطه» وأقر بقيامه ببيع مركبة «التوك توك» وأرشد عنها لدى عميلين أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما بأن المركبة من متحصلات واقعة سرقة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عنصر إجرامى تعدى على سائق «توك توك»

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق مركبة «توك توك»، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين مصاب بجرح طعنى.

بالإنتقال والفحص وبسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بالمركبة «توك توك» بأحد الشوارع بدائرة القسم إستوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله إلى أحد الأماكن بدائرة القسم وحال سيرهما قام بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليه وإستولى منه على مبلغ مالى ولاذ بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه «عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم»، وعقب تقنين الإجراءات وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.