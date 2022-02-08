«التموين»: 53 محضر تخفيضات وهمية في اليوم الأول للأوكازيون الشتوي

كشف أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ الحملات الرقابية التي شنتها وزارة التموين على مستوى محافظات الجمهورية، أمس الاثنين، أول أيام الأوكازيون الشتوي 2022، حررت 53 محضرا ضد المحال التجارية المخالفة.

المحاضر المحررة ضد المحلات المخالفة في الأوكازيون الشتوي 2022

ونوه «أبو الفضل»، بأنّ المحاضر التي تم تحريرها بلغت 53 محضرا لمحال تجارية أعلنت عن تخفيضات وهمية، ومحلات أخرى أعلنت عن تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2022 دون الحصول على تصريح مشاركة من مديرية التموين التابعة لها.

وأشار مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنّ عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي 2022 بلغ 900 محل حتى الآن، موضحا أنّ أعداد المحال المشاركة في تزايد كل ساعة بناء على التصاريح التي تستخرجها مديريات التموين.

عقوبة المحال المخالفة في الأوكازيون

وأضاف «أبو الفصل»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ العقوبة التي يقرها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 هي عقوبة مشددة ضد المحلات التجارية المخالفة خاصة حال إعلان تخفيضات وهمية للمواطنين، موضحا أن عقوبة الأوكازيون الوهمي تصل للحبس وغرامة مليونيّ جنيه، فيما تصل عقوبة الإعلان عن تخفيضات دون الحصول على تصريح المشاركة في الأوكازيون إلى الحبس أيضا.

وأكد مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، أن استخراج تصاريح المشاركة في الأوكازيون لا تزال متاحة في مديريات التموين، موضحا أن المحل المتقدم بطلب استخراج تصريح يقدم صورة من البطاقة الضريبية للمحل وصورة من السجل التجاري أيضا.