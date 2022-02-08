وفاة عجوز سقط من أعلى مبنى سكني في الشيخ زويد: جاله نوبة صرع

توفى رجل في العقد السادس من العمر، إثر سقوطه من الدور الخامس بعمارة سكنية في حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، وذلك بعد أن أصابته نوبة صرع.

وكان قسم شرطة الشيخ زويد قد تلقى بلاغا من مستشفى الشيخ زويد بوصول جثة «عيد ش»، موظف بالإدارة الزراعية، إلى قسم الاستقبال والطوارئ، بها آثار كدمات وجروح، ليتم فتح محضر رسمي لمعرفة أسباب الوفاة ودوافع السقوط واستخراج تصريح الدفن.

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نوبات صرع سبب الوفاة

أكد محمد بكر، من جيران المتوفي، لـ «الوطن» بأن الرجل يعاني من حالات صرع منذ عدة سنوات، وتأتيه نوبات بين الحين والآخر، ويحمل سكينا ويصرخ بصوت عالى أمام المارة والجيران، ويقوم زوج ابنته وابنه بتوثيقه بالحبال لمدة ساعة على الأقل حتى يهدأ، وذلك بحسب تعليمات الطبيب المعالج، الذي وصف له بعض المهدئات، إلا أنه أصيب بالنوبة ولم يكن هناك أحد في المنزل، فصعد أعلى سطح العمارة وسقط على الأرض من شدة النوبة، ليتم نقله إلى مستشفى الشيخ زويد جثة هامدة.