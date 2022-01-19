استئناف الدراسة بمدرسة «الخروبة» غرب الشيخ زويد في بداية التيرم الثاني

استلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، مدرسة الخروبة الإعدادية من الجهات المعنية، ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس التي تسلمتها المديرية بالقرى العائدة في جنوب وغرب الشيخ زويد إلى 14 مدرسة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المدرسة تسلمت مدرسة الخروبة الإعدادية، وخضعت للمعاينة من قبل هيئة الأبنية التعليمية، لافتا إلى أن المدرسة لا توجد بها أضرار جسيمة، وسيتم تهيئتها لاستئناف الدراسة بها بعد إجازة نصف العام.

نقل التلاميذ من مدرسة قبر عمير الى الخروبة مرة أخرى

وأضاف «رضوان»، أنه سيتم نقل التلاميذ من مدرسة قبر عمير وقوة المدرسة بالكامل إلى مدرسة الخروبة مرة أخرى بعد نقلهم منها لمدة قاربت 6 سنوات، بسبب الحرب على الإرهاب، موضحا أن المدرسة الابتدائية تحتاج إلى إعادة بناء كامل، وأنه سيتم استقبال تلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدرسة واحدة، وهى المدرسة بالقرية.

وذكر أن نفس المدرسة ستستقبل أيضًا تلاميذ العبيدات والكوزة والقواديس، وأن الدراسة ستنطلق بها بشكل طبيعى، وذلك بحسب تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

سرعة توصيل الخدمات للقرى العائدة

يذكر أن أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وجه بسرعة توصيل التيار الكهربائي، وفتح الطرق، ومد جميع الخدمات للقرى العائدة، بما فيها قرية الخروبة غرب الشيخ زويد.

وذكر أن قرية الخروبة من القرى القريبة لمدينة العريش، وتحتاج لبعض الخدمات العاجلة.