افتتاح خط مياه رئيسي في بني سويف.. يغذي 6 قرى ويخدم 5 آلاف نسمة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لحشد كافة الجهود في سبيل الارتقاء بجودة حياة المواطنين، خاصة في الريف المصري، لاسيما وأن الدولة المصرية تنفذ أكبر مشروع في تاريخ مصر، وهو المشروع القومي لتطوير الريف ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، منوها بأنه يجري حاليا تنفيذ المبادرة في 66 قرية بمركزي ناصر وببا.

جاء ذلك على هامش فعالية افتتاح خط المياه الرئيسي بكوم أبو خلاد (إحدى قرى حياة كريمة)، وذلك بعد تجديده وإحلاله، بتكلفة 1.3 مليون جنيه تقريبًا، من خلال التعاون بين شركة كوكاكولا ومؤسسة أهل مصر للتنمية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إذ يغذي الخط 6 قرى تابعة ويخدم ما يزيد على 5 آلاف نسمة، كما يعمل على رفع جودة مياه الشرب وتحسين وزيادة كفاءة الخط البالغ طوله 2350 مترًا لتوصيل المياه بضغط مناسب ليخدم أهالي عزب: الجرو، الحوشي، الشركة، رشوان، سلطان، عابدين وميلاد ليصل عدد المنازل المستفيدة بها إلى ما يقرب من 1650 منزلا.

بني سويف أول محافظة توقع وثيقة مصرية

وأثنى محافظ بني سويف، على المشروع الذي يعد خطوة هامة ضمن المشروعات التي تشهد تعاونا مع المجتمع المدني، وانطلاقة مميزة لشركاء التنمية الذين ساهموا في المشروع، في مقدمتهم مؤسسة أهل مصر للتنمية وشركائها من القطاع الخاص، مؤكدا على توجيهاته للجهاز التنفيذي بمختلف القطاعات بتوفير التسهيلات اللازمة لتحفيز جهود المجتمع المدني، لاسيما وأن بني سويف هي أول محافظة توقع أول وثيقة مصرية لتوحيد جهود العمل الأهلي، والتي وقع عليها 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية، وتستهدف في المراحل المستهدفة 200 جمعية أخرى.

أول استراتيجية تنموية محلية على مستوى الجمهورية

وتضمنت فعالية الإعلان عن الانتهاء من المشروع، عقد لقاء مع المحافظ، تخللتها مناقشة عدد من الموضوعات، منها: التوسع في مثل هذه المشروعات الخدمية، والدفع بجهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحفيز المشاركة والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، التي تم إطلاقها ديسمبر 2020 (كأول استراتيجية تنموية محلية على مستوى الجمهورية)، التي تشمل خطط ومشروعات للنهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية وتنموية، وغيرها من الموضوعات التي تهم المواطن السويفي في شؤون حياته اليومية

من جانبه، أكد أحمد راضي نائب الرئيس لشركة كوكاكولا في شمال أفريقيا، أن المشروع يأتي تأكيدًا لالتزام الشركة تجاه المجتمع وإيمانا بدورها في المساهمة مع الحكومة والشركاء المختلفين في تحسين جودة حياة سكان المناطق الأكثر احتياجًا، موضحًا أن المبادرة هي جزء من عدة مبادرات خاصة بالمسئولية المجتمعة تعتمدها الشركة في مجالات مختلفة كتنقية مياه الشرب وإعادة التدوير.

90% من حوادث الطرق تظهر في المناطق الأشد احتياجًا

فيما أكدت الدكتورة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أن المؤسسة تحرص دائمًا على المشاركة في المشروعات التي تدعم المناطق النائية، مضيفة أن وصول المياه النقية لهذه المناطق سيعمل على تحسين وتلبية أبسط احتياجات هذه الأسر، والحد من آثار حوادث الحروق ومقاومتها إذا حدثت، فطبقًا للإحصائيات 90% من حوادث الحروق تظهر في المناطق الأشد احتياجًا والتي تعاني من نقص في الخدمات.