احتواء الخلافات بين شقيقة بسنت «ضحية الابتزاز» وأهالي المتهمين

تطورت جديدة شهدتها واقعة بسنت خالد، 17 عاما، الطالبة في الصف الثاني الثانوي، ابنة قرية كفر يعقوب، بمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، والمعروفة إعلاميا بـ «ضحية الابتزاز الإلكتروني في الغربية»، وذلك بعد واقعة التراشق بالألفاظ بين الشقيقة الكبرى للضحية وعدد من أهالي المتهمين وذلك في أحد شوارع القرية.

وقال شهود عيان، إن عقلاء قرية كفر يعقوب، تدخلوا بعد تحرير محضر من قبل أسرة الطالبة بسنت بتهمة السب والقذف، وإقناعهم بالتنازل عن المحضر، وأخذ تعهد بعدم تعرض لهم من قبل المتهمين وعدم تكرار الواقعة مرة أخرى، وأن أسرة الطالبة قررت التنازل رغبة منهم في عدم وجود خلافات أو عداوة جديدة مع أهالي القرية.

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تفاصيل الواقعة

كانت الشقيقة الكبرى للضحية بسنت، فوجئت في أثناء تواجدها بأحد شوارع القرية من أجل شراء الطعام، بسيدة من أسرة أحد المتهمين، توجه لها كلاما فيه سب وقذف على شقيقتها، ومنها: «دي لها 80 صورة منتشرة في القرية، كان بمزاجها»، ما أثار غضب واستياء شقيقة بسنت، ودفعها للرد عليها وحدث تراشق بالألفاظ، وتدخل العقلاء المتواجدين، وتم السيطرة على الموقف، ومطالبة شقيقة بسنت بالانصراف وعدم الالتفات إلى مثل هذا الكلام.

تأجيل محاكمة المتهمين

كانت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي بريك، قررت يوم السبت الماضي، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين، في واقعة الطالبة بسنت خالد إلى 8 مارس المقبل، لتلبية طلبات الدفاع عن المتهمين، والتي تمثلت في سماع أقوال ممثل الطب الشرعي، وإعادة النظر في تحريات وتحقيقات المباحث، حول الواقعة.

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وأكد دفاع المتهمين لهيئة المحكمة، أن الاتهامات تطول أيضا أسرة الطالبة، لأنهم لم يحسنوا رعاية ابنتهم ومتابعتها ومعرفة حياتها، وأن القضية من فعلها هو «الشو الإعلامي».

فيما، طالبت هيئة الدفاع عن المجني عليها، هيئة المحكمة إضافة تهمة الاغتصاب، كما ورد في تقرير الطب الشرعي.

وشهدت الجلسة الأولى، حضور أسرة الطالبة بسنت، وأسر المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، في حضور 4 متهمين، وتكثف الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الخامس الهارب.

وكانت نيابة مركز كفر الزيات بالغربية قررت إحالة 5 متهمين إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 2036، والمقيدة برقم 25 كلي غرب طنطا، وجاء في قرار الإحالة، أن المتهمين هم: «إبراهيم م»، 17 سنة، طالب، محبوس، «محمود ر»، 21 سنة، عامل، محبوس، «إسماعيل ب»، 20 سنة، هارب، «عبد الحميد م»، 19 سنة، عامل، محبوس، «عبد الحميد ح»، 16 سنة، طالب.