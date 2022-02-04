بسنت الحسيني: محمد عبدالمنعم صخرة الدفاع الجديدة.. ولاعبو المنتخب رجال

هنأت الإعلامية بسنت الحسيني، الشعب المصري، بتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد تخطي عقبة المنتخب الكاميروني صاحب الأرض، بركلات الترجيح، قائلة: «إحنا أبطال الظروف الصعبة، ومتحججناش ومقولناش في إصابات والملعب وحش وتعنت التحكيم.. ألف مليون مبروك، عادت الفرحة إلينا مرة أخرى، وروائح الانتصارات عادت إلينا، ونحن نستحق ذلك، الكل كان سعيدا بأداء اللاعبين، فقد أدوا ما عليهم دون تخاذل ورجولة كاملة، محمد عبدالمنعم صخرة جديدة في الدفاع وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهناك زيزو متخصص ضربات الجزاء، وعمر كمال وأحمد فتوح».

وأضافت الحسيني، خلال تقديم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «لاعبونا كانوا رجالا، شرفونا بأدائهم في الملعب، والجمهور كان رائعا ويدعم المنتخب الوطني كأنهم في ستاد القاهرة، والناس خرجوا في الشوارع، ورغم الإصابات والغياب إلا أننا نشعر بأن المنتخب مكتمل الصفوف، لأن كل الموجودين يؤدون دورهم على أكمل وجه».

خطة كيروش

وتابعت، أن المدير الفني للمنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش، لعب بخطة رائعة: «صامويل إيتو أعاد كلمة حرب مرتين، لكن كيروش امتلك بُعد النظر والحنكة اللتين جعلتاه يدير المباراة بأفضل شكل، حيث دافعنا في الشوط الأول لامتصاص حماس اللاعبين والجمهور الكاميروني، وعندما تم الدفع بتريزيجيه اختلفت الموازين تماما، وظهر التوتر على الخصم».

الكاميرون حُرمت من أنيابها

وأردفت: «في الملعب، لم يكن هناك أي هجمة صريحة أو خطيرة للمنتخب الكاميروني، أما لاعبونا فقد بذلوا أقصى ما في وسعهم، هناك من أصيب وفضل استكمال المباراة مفضلين المنتخب على أنفسهم».