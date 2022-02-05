تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «بسنت» ضحية الابتزاز بالغربية لـ8 مارس

قرر المستشار سامى بريك،رئيس محكمة جنايات طنطا وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجوري، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 5 متهمين في قضية الفتاة بسنت خالد، والتي أنهت حياتها بإحدى قرى مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، إلى جلسة 8 مارس المقبل، عقب تعرضها للابتزاز من المتهمين بالقرية محل إقامتها.

شهود عيان

وتقدم محامو المتهمين بطلب إلى هيئة المحكمة بضرورة استدعاء شهود عيان، وهما الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، والمقدم محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي بسيون وكفر الزيات، وأطباء الطب الشرعي لسماع أقوالهم في القضية.

وكان النائب العام أصدر قراره في القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفر الزيات، بإحالة 5 متهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية، وهم «أ. م»، 17 سنة، طالب، و«م . ض»، 21 سنة، عامل، و«و.ى»، 20 عاما، طالب، و«ع. م»، 19 سنة، عامل، و«ع . م»، 16 سنة، طالب.

قرار الإحالة

وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم، إذ اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.

كما شمل القرار، اعتداء المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الفتاة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية، والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.