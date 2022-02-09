الجامعات تستعد للفصل الدراسي الثاني بالصيانة الشاملة لمنشآتها

تستعد الجامعات الحكومية لأعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، المقرر انطلاقه خلال الشهر الجاري، تحديداً 19 فبراير الجاري وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبرزها التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التأكيد على التباعد الاجتماعي وحصول جميع الطلاب على لقاح كورونا وكذلك ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

جامعة المنيا: استمرار تنفيذ خطة تطعيمات كورونا

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، على الاستعداد التام للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الإعلان عن جداول الدراسة والمحاضرات خلال الأسبوع المقبل، والتأكيد على استمرار تنفيذ خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بموعد بدء الفصل الدراسي الثاني 19 فبراير وموعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني.