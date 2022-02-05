خطوات التقديم للمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. «فيديو»

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم، فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام 2020 – 2021 لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك عبر موقع التنسيق، مشيرا إلى أن التقديم في هذه المرحلة يكون إلكترونيًا فقط.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة، وخطوات التقديم، وفق الموقع الرسمي لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية التابع لوزارة التربية والتعليم.

مواعيد تسجيل رغبات المرحلة الثالثة في الجامعات الخاصة

وبحسب المعلن على موقع مجلس الجامعات الخاصة، فأن المراحل الزمنية للتقديم كالآتي:

الأولي السبت 5 فبراير، والثانية الأربعاء 9 فبراير، والثالثة الأحد 13 فبراير، والرابعة الخميس 17 فبراير، والخامسة الاثنين 21 فبراير.

تعليمات قبل تسجيل الرغبات

ووضع المجلس، عددا من التعليمات التي يجب الاطلاع عليها قبل التسجيل، وهي:

- التقديم متاح للطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 55% أو أكثر.

- يقوم الطالب بتسجيل بيانات على مسئوليته الشخصية، بعد الاطلاع على الحدود الدنيا للكليات والأماكن المتاحة.

- في حالة كان عدد الطلاب المتقدمين للكلية أكبر من الأماكن الشاغرة، تكون الأولوية لأصحاب المجموع الأكبر.

- يظهر للطالب الكلية التي تم ترشيحه لها، وتقوم الجامعة بإخطار الطالب بالقبول، مع منحه مهلة 48 ساعة لسداد المصروفات.

- في حالة عدم سداد المصروفات يتم إلغاء الطلب، واعتبار المكان شاغر للمرحلة التالية.

- يحق للطالب التقديم أكثر من مرة لحين قبوله.

- يحق للطالب اختيار رغبة واحدة فقط في المرحلة.

خطوات التقديم في المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة

بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، ويرغبون في الالتحاق بالجامعات الخاصة، يجب اتباع الآتي:

الدخول على موقع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، من هنــا.

يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.

يدخل الطالب الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال الرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة في خانة كلمة المرور.

يجب على الطالب استيفاء البيانات الشخصية، مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله.

بمجرد التأكد من سلامة البيانات والبريد الإلكتروني، يتم تفعيل حساب الطالب.

الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة

وجاءت الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة كالتالي: 85% بكلية الطب البشري، و82% بطب الأسنان، و80% بكليات العلاج الطبيعي والصيدلة، و75% بالطب البيطري، و70% للهندسة، و65% لعلوم الحاسب، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية علوم الحاسب 65%، وكلية التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية 62%، والفنون التطبيقية علمي وفنون علمي 63%، والعلوم الأساسية 60%.