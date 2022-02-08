منح وتخفيضات 50% للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة

يواصل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة للعام الجامعي الجاري 2021-2022، التقدم عبر الموقع الإلكتروني الموحد لتنسيق الجامعات الخاصة الذي انطلق السبت الماضي، وفقاً لخريطة التقديم التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات لخريجي الثانوية العامة 202-2021، وقررت الجامعات تقديم عدد من المنح الدراسية الجزئية للطلاب و تخفيض على مصروفات الالتحاق بالكليات، وذلك مراعاة للظروف التي تمر بها الأسر وتشجيعاً للمتميزين و المتفوقين .

الجامعات الخاصة: تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب الجدد

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ عدد من الجامعات قرر تخصيص منح جزئية وتخفيض الرسوم الدراسية للطلاب الجديد الراغبين في الالتحاق بمختلف الكليات خاصة الطلاب المتفوقين، مؤكداً أن التخفيضات و المنح مقدمة كنوع من التشجيع.

الجامعات: تخفيض على المصروفات الدراسية يصل لـ 50%

ومن جانبه أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقديم مستمر بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل الأعلى للجامعات الخاصة، لافتا إلى أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني الموحد لتنسيق الجامعات الخاصة، وأن الجامعة قررت تقديم عدد من المنح الدراسية الجزئية المختلفة للطلاب الجدد.

و في السياق ذاته، أعلنت الجامعة المصرية الروسية، إتاحة التقدم للطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، لكليات الهندسة والصيدلة والإدارة، مع توفير عدد من المنح الجزئية للمتفوقين بتخفيض 20% من قيمة المصروفات الدراسية، وتخفيض 50% من المصروفات لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.