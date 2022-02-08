تحرير 5887 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 79 مركزا للدروس الخصوصية بدمياط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملاتها على الأسواق والمحلات، للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة للمرور على المقاهي و«الكافتريات» والمطاعم بقريتي الخياطة والشيخ درغام، لإزالة الإشغالات الموجودة بالشارع، والتأكد أيضًا من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

غلق وتشميع 79 مركزًا للدروس الخصوصية

وأسفرت حملات دمياط منذ انطلاقها تنفيذًا لقرارات رئاسة الوزراء، عن غلق وتشميع 79 مركزًا للدروس الخصوصية، و108 منشآت، وفض 46 سوقًا عشوائية، و21 سرادقًا للزفاف والعزاء.

كما جرى تحرير 5887 محضر عدم ارتداء كمامة، بواقع 5779 محضرًا ضد أفراد، و108 محاضر ضد منشآت لعدم الالتزام بارتداء الكمامة داخلها، وبلغ إجمالي عدد المحاضر التي جرى التصالح فيها 5807 محاضر بقيمة إجمالية 346 ألف جنيه.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على استمرار الحملات الدورية واليومية لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير، والتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل المنشآت العامة ومواقف السيارات، فضلًا عن متابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي و«الكافيهات» والورش وقاعات الأفراح بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.

حملات مستمرة بمركز فارسكور

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات بالأماكن العامة، والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

وأسفرت آخر الحملات عن مصادرة 3 قطع «شيشة» جرى إعدامها فورًا، وجرى تغريم 19 مواطنًا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة، بإجمالي غرامة 950 جنيهًا.