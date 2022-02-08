الزراعة: 1.24 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي والجدري

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي عدد الجرعات التي تم تحصينها، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي للماشية، وجدري الاغنام للضأن، والتي بدأت في 22 يناير الماضي، نحو مليون و246 ألفا و873 جرعة للأبقار والاغنام والماعز، على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، باتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير اللقاحات والأدوية البيطرية الكافية، لتحصين الماشية، على مستوى الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

تحصين 890 ألفا و465 بقرة

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم منذ بداية الحملة وحتى الآن، تحصين 890 ألفا و465 جرعة للأبقار، و305 آلاف و714 جرعة للأغنام، و50 ألفا و694 جرعة للماعز.

وأوضح محمود، أن الحملات والتي يتم تنفيذها من خلال أطباء مديريات الطب البيطري بالمحافظات والإدارات التابعة لها، تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة في تجمعات مربي الماشية والأسواق، ولجان متحركة تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات؛ لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لكل الرؤوس، بهدف انجاح الحملة، مشيرا إلى أنه يتم خلال هذه الحملات، تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشد رئيس الهيئة، المربيين بالتعاون مع الحملة، والتواصل مع الإدارات البيطرية، لتحصين ماشيتهم، لحمايتها والحفاظ على ثروتهم الحيوانية.