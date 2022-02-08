«مستريح القرية» جمّع 20 مليون جنيه من أهالي دمياط وفر هاربا

شهدت محافظة دمياط، وتحديدًا قرية كفر الغاب التابعة لمركز ومدينة كفر سعد، واقعة نصب جديدة بطلها، صاحب شركة لتقسيم الأراضي والعقارات، تمكن من جمع ما يقرب من 20 مليون جنيه، بداعي تشغيلها في العقارات وتقسيم الأراضي الزراعية الملاصقة لمدينة دمياط الجديد، وأوهم الأهالي بدفع فوائد 25% عن كل شهر وهرب بعد أن طالبوه برد المبالغ المالية.

المتهم أوهم المواطنين بعائد شهري كبير

وأوهم «مستريح القرية»، أهالي بقرية كفر الغاب، في محافظ دمياط بالحصول على أرباح شهرية وربع سنوية، من جراء تجارته ببيع وتقسيم الأراضي الزراعية والعقارات بمحيط مدينة دمياط الجديدة، وحصل على ملايين الجنيهات منهم، مستخدمًا وسطاء من أهالي القرية لجذب الضحايا مقابل نسبة من الفوائد الشهرية، حتى ذاع سيطه في القرى المجاورة ليجمع الملايين ويهرب بها.

وهرب المتهم، بعد صدور العديد من القرارات التي تجرم البناء على الأراضي الزراعية، وإنشاء عدد من المشروعات السكنية بمدينة دمياط الجديدة؛ ما تسبب في ركود في سوق العقارات، وتعديل القانون 546 لسنة 1983 بتعديل حدود مدينة دمياط الجديدة، وخروج مئات الأفدنة الزراعية من كردون المباني.

صدور أحكام قضائية ضد المتهم الهارب

وحصل عدد من الضحايا على أحكام قضائية نهائية، بالحبس على المتهم «فضلون. ا»، هارب، وطالبوا وزارة الداخلية بسرعة ضبطه من أجل إعادة حقوقهم.

وقال نعيم كيوان، أحد الضحايا، إنه حصل على أحكام قضائية بحبس المتهم الهارب في القضايا أرقام 106 لسنة 2020، 3 سنوات وفي الجنحة رقم 105 لسنة 2020 بالحبس سنتين.

وأكد أحمد الداودي أحد ضحايا مستريح كفر الغاب، أنه أعطى المتهم 300 ألف جنيه؛ لاستثمارها في تجارة العقارات والأراضي كما أقنعه المتهم بأنه يمتلك شركة للاستثمار العقاري.

المتهم ينقل جميع ممتلكاته لزوجته

وأضاف «الداودي»: «حصلت من المتهم على أرباح عدة شهور، ثم توقف عن السداد ونصب عليّ وآخرين بعد أن نقل جميع ممتلكاته لأولاده وزوجته، وفر هاربا بعد صدور أحكام نهائية بحبسه».

كما قال آخر، إنه دفع 500 ألف جنيه، وكان يحصل على فوائد شهرية بلغت نصف المبلغ الذي أودعه لدى المتهم منذ عامين، مشيرًا إلى أن ما تم جمعه من الأهالي يقترب من 20 مليون جنيه.