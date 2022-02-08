3 وزراء يشاركون في التحضير لمشاركة مصر بمنتدى سان بطرسبرج بروسيا

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعًا موسعًا للتحضير للمشاركة المصرية كضيف شرف الدورة الـ25 لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي سيعقد في روسيا خلال شهر يونيو المقبل.

شارك في الاجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير المؤسسي، والدكتور حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، إلى جانب مشاركة ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري المصري في روسيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقالت الوزيرة، إنّ اللقاء استهدف التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بشأن التنظيم وإعداد المحتوى الخاص بالجناح المصري بالمنتدى، مشيرةً إلى أن المستهدف أن يعكس الجناح المصري المقام على مساحة 406 أمتار مربعة الإنجازات الاقتصادية الحالية للدولة المصرية وتطلعها نحو المستقبل إلى جانب إبراز الهوية التاريخية لمصر.

وأشارت «جامع» إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلف وزارة التجارة بالإشراف على إنشاء وتجهيز الجناح المصري بالمنتدى نظراً لنجاحها في تنظيم الجناح المصري بإكسبو 2020 دبى، والذي حظي باهتمام عالمي كبير، لافتةً إلى أن الجناح سيتشرف بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين وهو الأمر الذي يعطي زخمًا كبيرًا للجناح المصري.

العناني: الاستفادة من هذا الحدث في الترويج للمقاصد السياحية

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، أهمية هذا الحدث في الترويج لمصر كأحد أهم المقاصد السياحية والأثرية في العالم خاصة أن روسيا تمثل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيراً إلى أن الجناح يعكس الهوية المصرية الفريدة التي تميز بها مصر بين سائر دول العالم سواء من خلال تصميم الجناح أو المحتوى الذي سيتم عرضه خلال فعاليات المنتدى.

عبد الغفار: المنتدى فرصة لتعزيز التعاون بين مصر وروسيا

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تشجيع الاستثمار بين مصر وروسيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار في الصحة؛ لتكون إضافة لتاريخ التعاون المثمر بين مصر وروسيا في مجال البحث العلمي والذي شهد مؤخرا اتفاقات من بينها، بروتوكول تعاون مع المعهد المتحد الروسي في مجال الطاقة النووية، والتعاون المشترك بين وكالتي الفضاء المصرية والروسية.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من هذا الحدث الذي يشهد زخما كبيرا ومشاركة واسعة من المستثمرين إلى جانب التواجد الإعلامي المكثف والتعريف بالنهضة الاقتصادية التي قامت بها مصر في مختلف المجالات، وخاصة تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال دعم التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال والاهتمام بالتعليم التكنولوجي، وجهود تحويل الجامعات المصرية لجامعات ذكية، وتطبيق التحول الرقمي، من خلال برنامج مصري للمشاركة في الأحداث الجانبية التي يتم تنفيذها على هامش المنتدى في المجالات التي تخدم جهود التطوير والتنمية.

المشاركة الأكبر في التاريخ

وأوضح السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية أنّ المشاركة المصرية هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ مشاركاتها بفعاليات منتدى سان بطرسبرج، لافتاً إلى أن المشاركة ستتضمن زيارة رئاسية ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالإضافة إلى عقد مائدة مستديرة لرجال الأعمال فضلاً عن تنظيم فعاليات خارج المنتدى للترويج لمصر بدولة روسيا.

وأشار الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أهمية التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وبصفة خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والسياحة والمنطقة الروسية الصناعية فى مصر.

كما لفت المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أنّ المنتدى يمثل نافذة هامة للتواصل مع الشركات الروسية لجذبها للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشائها بمنطقة العين السخنة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع الجانب الروسي لبدء تفعيل المنطقة خلال المرحلة المقبلة.