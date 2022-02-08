رئيس جامعة بني سويف للعاملين: مكتبي مفتوح للاستماع لآرائكم ومقترحاتكم

أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من الإدارات بالإدارة العامة، والحرم الجامعي لمتابعة سير العمل الإداري والتزام كل العاملين بارتداء الكمامات؛ حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا، رافقه خلال الجولة محمد سليم أمين عام الجامعة.

رئيس جامعة بني سويف يشدد على مواصلة إجراءات التعقيم والتطهير

وشدد رئيس جامعة بني سويف، خلال جولته، على ضرورة مواصلة إجراءات التعقيم والتطهير بشكل مستمر داخل كافة منشآت الجامعة، حرصًا على سلامة العاملين وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة، وأكد رئيس الجامعة، للعاملين أن «مكتبي مفتوح لكم في أي وقت للاستماع لآرائكم ومقترحاتكم من أجل تطوير الجامعة».

رئيس جامعة بني سويف يوجه بتذليل جميع العقبات أمام العاملين

ووجه رئيس جامعة بني سويف، بتذليل جميع العقبات والمشاكل التي قد تواجههم أثناء عملهم والعمل على حلها في أسرع وقت، والالتزام بتلافي الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة وتنفيذها على الفور.

وأكّد أنَّ جولاته التفقدية والمستمرة تأتي في إطار الحرص الدائم على المتابعة الدورية لكل ما يتم تنفيذه داخل الجامعة، وللاطمئنان على حسن سير المنظومة الإدارية والتعليمية، موجهاً بضرورة مراجعة وصيانة كل المدرجات والقاعات الدراسية داخل الكليات والمعاهد استعدادا للفصل الدراسي الثاني وتوفير كل ما يلزم لخدمة العملية التعلمية.