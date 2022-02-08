لأول مرة.. تطعيم المواطنين ضد كورونا في المنازل بالمنوفية

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أول حملة على مستوى الجمهورية لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المتسجد، وذلك في المنازل والشوارع في جميع قري وشوارع ومنازل محافظة المنوفية، تحت شعار «لا انتظار.. لا زحام»، والتي تستمر في الفترة من 8 وحتى 24 فبراير، وفقا توجيهات وزارة الصحة بتنفيذ نموذج استرشادي في المحافظات، وذلك تحت إشراف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

1700 طاقم طبي لتطعيم المواطنين ضد كورونا

قال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن الحملة يشارك فيها أكثر من 1700 طاقم طبي على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، موضحا أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية موسعة مع المسؤولين في مديرية الصحة والإدارات المختلفة للوصول بتنفيذ المبادرة إلى أعلى نسبة في معدلات التطعيم.

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وأضاف «جودة»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه تم تدريب الطاقم الطبى والتمريض والفنيين على أعمال الحملة بإدارات: شبين الكوم، تلا، الشهداء، السادات، قويسنا، مؤكدا تضافر جميع الجهود خلال اجتماعات موسعة مع السادة رؤساء المدن بجميع الإدارات في ضوء خطة التحريك المجتمعي لإنجاح تلك الحملة التي تعد سابقة من نوعها على مستوى الجمهورية.

«جودة»: نهدف لتطعيم جميع أهالي المنوفية

أوضح وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملة تتم من خلال مئات القوافل المتنقلة وستقوم بتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، دون الحاجة إلى التسجيل على موقع وزارة الصحة، موضحا أن الفرق الطبية استعدت خلال الأيام الماضية لتنفيذ المبادرة، وأن الهدف منها هو الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين في المنوفية.