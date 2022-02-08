300 متطوع يستعدون لثاني مراحل تجارب لقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»

تطورات جديدة، بشأن لقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، كشف عنها الدكتور أسامة عزمي، رئيس الفريق البحثي لإجراء التجارب السريرية على المتطوعين للقاح، المحضر من قبل علماء مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

نتائج تجارب اللقاح المصري «كوفي فاكس»

وقال عزمي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المركز بدأ في إعداد بعض الأوراق التي طلبتها هيئة الدواء المصرية، بشأن التجارب التي جرت على لقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، لافتا إلى أن النتائج الخاصة بتجارب المتطوعين التي جرت على المجموعة الأولى، كانت «ممتازة»، ولم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، مؤكدا أن حالة المتطوعين الصحية بخير، ولم يتم رصد أي مشكلات صحية أو أعراض جانبية على المتطوعين للمجموعة الأولى.

300 متطوع بالمجموعة الثانية

أضاف رئيس الفريق البحثي المكلف بإجراء التجارب السريرية على للقاح كورونا المصري «كوفي فاكس»، أنه من المتوقع أن تبدأ التجارب على المتطوعين للمجموعة الثانية نهاية شهر مارس أو مطلع أبريل المقبلين، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادت الخاصة بعمليات التجارب، وأنها تتم وفقا لاشتراطات ومتطلبات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وهيئة الدواء المصرية، موضحا أن التجارب للمجموعة الثانية ستكون على 300 متطوع.

مصر من الدول الرائدة في إنتاج لقاحات كورونا

أكد عزمي، أن مصر نجحت في أن تكون من الدول التي لها الريادة في تحضير وإنتاج لقاحات كورونا، وأن تكون من الدول التي أنتجت لقاحات للبشر، مشيرا إلى أن البحث العلمي يسير بصورة متقدمة ومتميزة، وأن هناك متابعة دورية ومتميزة من قبل وزير التعليم العالي، بشأن متابعة كل الدراسات المتعلقة بأزمة كورونا وغيرها.