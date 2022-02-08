الذهب يستقر عالميا وسط ترقب لبيانات الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، حيث أدت الضغوط التضخمية إلى استمرار المعدن كملاذ آمن، مدعومًا بالقرب من أعلى مستوى في الأسبوع خلال الجلسة السابقة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي تعتبر حاسمة بالنسبة للجدول الزمني المتناقص لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الأسعار تسجل تراجعا طفيفا

وسجل سعر الذهب الفوري مستوى 1819.83 دولار للأوقية بتراجع طفيف بنسبة 0.04%، بالقرب من أعلى مستوى ليوم الإثنين عند 1823.21 دولار، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1820.9 دولار بتراجع 0.05%، وفقاً لـ«بلومبرج».

استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2019، التي تم تحجيمها في الجلسة السابقة، في حين لم يتغير الدولار، وفقاً لـ«CNBC».

توقعات برفع أسعار الفائدة

تشير توقعات الأسواق، إلى فرصة واحدة من كل ثلاث، من الممكن أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كاملة في مارس المقبل، مع ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر يناير يوم الخميس المقبل.

الذهب تحوط ضد التضخم

يعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، ومع ذلك فإن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

لاجارد: لا حاجة لتشديد السياسة النقدية الكبيرة في منطقة اليورو

وقالت كريستين لاجارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أمس، الإثنين، إنه لا توجد حاجة لتشديد السياسة النقدية الكبيرة في منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن يتراجع التضخم وقد يستقر عند 2٪، مضيفة أن أسعار الطاقة المرتفعة، أكبر محرك للتضخم من المرجح أن تأكل القوة الشرائية للأسر، وفقاً لـ«CNBC».

استقرار أسعار النفط

واستقرت أسعار النفط على انخفاض أمس، وسط مؤشرات ضعيفة لإحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية عن مبيعات النفط الإيرانية.