بنك أوف أمريكا: أسعار الذهب سترتفع في 2022

تشير العديد من التوقعات والأبحاث العالمية إلى زيادة أسعار الذهب خلال العام الحالي، حيث أشار بنك أوف الأمريكي في تقرير بحثي عن سوق الذهب خلال العام الحالي 2022 إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط ​​أسعار الذهب نحو 1925 دولارًا للأونصة خلال العام الحالي.

وأضاف التقرير إلى أنه من المرجح أن يستمر ارتفاع أسعار الذهب في العالم بالرغم من التحديات الكثيرة التي يشهدها المعدن النفيس خلال هذه الفترة.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب

وقال مايكل ويدمر، المحلل ببنك أوف أميركا، إن العوامل التي تحسم تحركات أسعار الذهب تتمثل في أسعار العوائد وأسعار صرف الدولار، كما ستوفر التدفقات الاستثمارية المرنة أيضًا دعمًا لأسعار المعدن الأصفر، خاصة وأن الذهب قد قطع علاقته بمحركاته التقليدية.

وأشار بنك أوف أميركا إلى أن تشديد السياسة النقدية قد لا يكون حلا سريعا لترويض معدل التضخم المرتفع البالغ 17، ولكن من المرجح أن تؤدي مخاطر حدوث خطأ في السياسة إلى جانب التقلب المتزايد في الأسهم العالمية إلى تعزيز جاذبية الملاذات الآمنة، بما في ذلك الذهب.

ولفت البنك إلى أنه من الواضح أن الانخفاض في أصول البيتكوين والعملات المشفرة سيدعم الاتجاه إلى زيادة استثمارات الذهب الذهب بشكل قوي.

اشتعال المشكلات السياسية بين روسيا وأوكرانيا السبب

وأشار التقرير إلى أن خلال الفترة المقبلة ستعتمد اتجاهات سوق الذهب بشكل كبير على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، والتي أصبحت مشتريا صافا للذهب في السنوات الأخيرة، وسيؤدي الإخفاق الأخير في مجال العملات الرقمية في السلفادور إلى زيادة إضافة الذهب من قبل المزيد من البنوك المركزية، خاصة وأنه أصبح تحوطا ليس فقط للاستثمار، ولكن أيضا للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة.

ويتوقع بنك أوف أميركا زيادة الدعم للذهب، ويرجع ذلك أساسا إلى اشتعال المشكلات السياسية بين روسيا وأوكرانيا والتدخلات الغربية في الأزمة، مما قد يؤدي بدوره في زيادة الاختلالات العالمية في المستقبل.