شروط ترقي معلمي الأزهر الحاصلين على الماجستير والدكتوراه «مستند»

يتبقى 7 أيام فقط، على نهاية الموعد الذي حدده قطاع المعاهد الأزهرية، المخصص لتسليم الأوراق الخاصة بحركة الترقي للمعلمين في القطاع، المقرَّر لها أن تكون يوم 15 فبراير 2022، إذ أصدر القطاع منشورًا تحت بند «هام وعاجل جدًا»، يوضح الشروط الخاصة بترقي المعلمين التابعين للأزهر الشريف.

حركة الترقي للمعلمين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه

كشف المنشور الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ حركة الترقي للمعلمين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو كلاهما معًا، الراغبين في تخفيض المدة البينية للترقية اللازمة، إلى وظائف المعلمين لمدة عام واحد، للحاصلين على درجة الماجستير ولمدة عامين، للحاصلين على درجة الدكتوراه، بحد أقصى 3 أعوام، خلال مدة الخدمة من تاريخ آخر وظيفة على الكادر.

وأشار إلى أن ذلك على أن يستوفي المعلم بيانات النموذج الخاص بتحديد مدى استفادته من الدرجة العلمية في تخفيض المدة البينية خلال مدة خدمته، واعتماده من المعهد، ويعتبر المعهد مسؤول عن صحة البيانات الواردة، على أن يسلمه المعلم إلى المنطقة، لتسجيل ذلك على موقع الأكاديمية، على أن يجر إتاحة بياناته ضمن المرشحين للترقي لهذا العام.

شروط الاستهداف في حركة ترقي معلمي الأزهر

حدد منشور قطاع المعاهد الأزهرية، شروط الاستهداف، حيث تمثلت في: المستهدف من تخفيض مدة سنة واحدة كل من حصل على درجة الماجستير وكانت وظيفته السابقة على الكادر تاريخها خلال عام 2017، والمستهدف من تخفيض مدة عامين كل من حصل على درجة الدكتوراه وكانت وظيفته السابقة على الكادر تاريخها خلال عام 2018.

كما أشار إلى أن المستهدف من تخفيض مدة 3 أعوام كل من حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه وكانت وظيفته السابقة على الكادر تاريخها خلال عام 2019.