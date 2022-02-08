5 نصائح لتقليل أعراض كورونا الممتدة والتخفيف من حدتها

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن بعض الأشخاص يعانون من أعراض فيروس كورونا حتى بعد التعافي من الإصابة، وتعرف هذه الحالة باسم الأعراض الممتدة للفيروس.

5 نصائح لتقليل ظهور الأعراض الممتدة

وأضاف «الأنصاري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك خمس نصائح يمكن توجيهها للذين يعانون من الأعراض الممتدة، لتقليل ظهورها والتخفيف من حدتها، منها الالتزام الكامل بالتغذية الصحية السليمة، والتي تلعب دورا كبيرا في تخفيف الأعراض الممتدة، عن طريق تقوية الجسم، ورفع كفاءة الجهاز المناعي، والنصيحة الثانية تكمن في المداومة على ممارسة الرياضة بصورة يومية، بسبب أنها تساعد على تقوية عضلة القلب، وتعمل على زيادة تدفق الدم إلى باقي الأعضاء.

الحصول على ساعات نوم كافية

وأكد أنه لابد على الإنسان أن ينام لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميا للحصول على الراحة، والابتعاد عن القلق والتوتر، والذي يترتب عليه انخفاض قدرة الجهاز المناعي بجانب المشاكل الصحية الأخرى.

والنصيحة الرابعة تكمن في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، لأن تكرار الإصابة أمر وارد ولكنه قليل الحدوث، أما النصيحة الخامسة فهي الاهتمام بالصحة النفسية والابتعاد عن الضغوطات الحياتية، لأنها تؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول، المهبط لقدرة الجهاز المناعي.