استشاري مناعة: انتشار أوميكرون قد يؤدي إلى ظهور سلالات جديدة من كورونا

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن عائلة فيروسات كورونا، تحمل المادة الوراثية «RNA»، وهي قادرة على تغيير هذه المادة الخاصة بها بكل سهولة، مع كل تكاثر وانتشار كبير.

وأضاف «الأنصاري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدم ثبات المادة الوراثية الخاصة بالفيروس، يعطي للفيروس مع كل تكاثر وانتشار، سلالة جديدة غير السلالات السابقة.

انتشار أوميكرون وظهور سلالة جديدة

أوضح استشاري أول المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الانتشار الكبير والسريع لسلالة فيروس كورونا «أوميكرون»، يمكن أن يؤدي إلى ظهور سلالة جديدة من الفيروس غير الموجودة حاليا، منوها بأن السلالات الجديدة التي يمكن أن تظهر نتيجة الانتشار السريع، لن تكون أخطر من السلالة السابقة، وربما يكون لديها قدرة أكبر على الانتشار.

إعادة تخليق لقاحات جديدة

أشار الأنصاري، إلى أنه في حال ظهور سلالات جديدة، يجب إعادة تخليق اللقاحات الحالية، بحيث تستطيع تحديد العدوى بعدما غيّر الفيروس المادة الوراثية الخاصة به.

وتابع استشاري أول مناعة بكلية الطب في جامعة عين شمس، بأن هذه السلالات الضعيفة من الفيروس، سواء كانت «أوميكرون»، أو ما يأتي بعدها، بمثابة تلقي طبيعي للجسم، إذ أن تلك السلالات ليست قوية بالشكل الكافي، ويمكن للجهاز المناعي القوي مقاومتها، والتغلب عليها بسهولة.

وذكر «يمكن أن نشهد خلال الفترة المقبلة نهاية للجائحة، نتيجة ظهور السلالات الأضعف من الفيروس، والتي ليس لديها نفس الشراسة التي كانت لدى السلالات الأولى مثل دلتا ودلتا بلس».

نصائح للوقاية من الإصابة بأوميكرون

أكد «الأنصاري»، أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من الإصابة بأوميكرون، منها، ارتداء الكمامة، تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، الحرص على التعرض لأشعة الشمس بصورة يومية، المداومة على غسل اليدين، تجنب مقابلة الاشخاص الذين يعانون من نزلات البرد.