البورصة تغلق على تراجع.. وقيم التداولات تتجاوز الـ2 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تباين، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعا بنسبة 0.18%، عند مستوى 11527.9 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.38%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2147.8 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3176.41 نقطة متراجعا بنسبة 0.26%.

«إيجي إكس 50» يغلق مرتفعا 0.12%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.12%، ليغلق الجلسة عند 2038.44 نقطة.

قيم التداولات تتجاوز 2 مليار جنيه

وبلغت قيم التداولات 2.024 مليار جنيه، من خلال التداول على 633.6 مليون سهم، وتنفيذ 35633 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 191 سهما؛ إذ ارتفع 46 سهما، مقابل انخفاض 69 سهما، واستقر 76 سهما دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يستهدف دعم 11500 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن تراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، جاء بضغط من الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم القيادية، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 11500 نقطة

وأضاف عيد، في حديثه لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر «إيجي إكس 30»، أعلى مستوى الدعم الرئيسي يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 نقطة، مدعوماً بمشتريات المؤسسات المالية المصرية والعربية.

أما في حالة عدم نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي، يستهدف مستوى الدعم الثاني وهو 11400 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف الدعم الرئيسي 2100 نقطة

وتابع فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، أنه استقر أيضا بالمنطقة الحمراء، بعد الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة مستهدفا بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2100 نقطة، وفي حالة العودة إلى الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى بالأسهم الصغيرة والمتوسطة يتوقع دفع المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2160 ثم مستوى 2200 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 747.789 مليار جنيه، بخسائر 675 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب خلال جلسة اليوم؛ للشراء بصافي 352.2 مليون جنيه للمصريين، و531.5 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 883.7 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المؤسسات إلى الشراء.