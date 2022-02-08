«نقل النواب» توصي بجدول زمني لعملية إحلال وتجديد طريق «دمياط - شربين»

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن ضرورة تنفيذ أعمال رصف خرساني لطريق «دمياط - شربين» الغربي لتجنب التهالك السريع للطريق نتيجة مرور النقل الثقيل عليه يوميا من وإلى ميناء دمياط.

تهالك طريق «دمياط - شربين» الغربي

وطالبت النائبة بعمل بلاطات خرسانية، حيث إن طريق «دمياط - شربين» الغربي متهالك ويمر بعدة مراكز، ولم يجر رصفه منذ سنوات، مؤكدة أن ميناء دمياط يخرج منه يوميا 3600 سيارة نقل وبالتالي يتم إهلاك الطريق، خاصة أن بعض سيارات النقل تكون بها حمولة زيادة، ما يؤثر على حالة الطريق.

وقال حسام بدر الدين مدير عام الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل والمواصلات، إن هناك تأثيرا كبيرا للأحمال الزائدة على الطرق، لأن سيارات النقل التي تخرج من ميناء دمياط، تحمل أحيانا أكبر من حمولتها الطبيعية.

«بدر الدين»: الطريق يحتاج إلى رصف خرساني

وأضاف «بدر الدين»، أن طريق دمياط الغربي يحتاج إلى الرصف الخرساني، وسنقوم بعمل دراسة لطلب الاحاطة، ومن الممكن رصف اتجاه خرسانة، والآخر أسفلت لتقليل التكلفة، وسيتم الرد خلال أسبوعين.

وطالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بتغليظ العقوبات والغرامات في حوادث الطرق والحمولات الزائدة، ولا يعقل ان يسير الشاب بسرعة جنونية ويقتل الأبرياء ويحصل علي عقوبة لا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه.

وقال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن الطريق حيوي ويؤدي لميناء دمياط، ويتم تجهيزه حاليا بناء علي توجيهات اللجنة وتقريرها عقب زيارة قامت بها لمحافظة دمياط.

وقال النائب خالد عبد المولي، إن طلب الاحاطة يتضمن رؤية شاملة لمسار مصر الإقتصادي، وكان لابد من رد شامل عليه من مسؤلي وزارة النقل حفاظا على وقت اللجنة.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بوضع جدول زمني لعملية الاحلال والتجديد لطريق دمياط شربين الغربي، حيث إنه من أهم الطرق ومربوط بأهم المواني، وهو ميناء دمياط، والمنطقة اللوجستية بدمياط.