«نقل النواب»: الرئيس يضع المواطن المصري على رأس أولوياته

أكد النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، على أن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوة السنوية للعام الثالث على التوالي، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، تؤكد دائما على أنه يضع المواطن المصري على رأس أولوياته، ويعي تمامًا الحالة الاجتماعية الاقتصادية التي يعيشها واحتياجاته الأساسية.

وقال «عابد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة والقيادة السياسية حريصة على توفير احتياجات المواطن، وتحقيق المعيشة الكريمة، وهو ما يعد من أهم حقوق الإنسان.

700 مليار جنيه تكلفة أكبر مشروع استثماري في العالم

وأوضح النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن الدولة تسعى لوفير حياة كريمة للمواطن، وهو الأمر الأمر الذي يجري تحقيقه على أرض الواقع حاليًا من خلال مشروع تطوير الريف المصري في القرى، من خلال مبادرة «حياة كريمة»، التي تعد أكبر مشروع استثماري في العالم، بتكلفة تصل 700 مليار جنيه.

تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات

وأشار إلى أن حزمة القرارات، التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا تستهدف عددًا كبيرًا من الفئات، ومنها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، والعلاوات الجديدة بتكلفة 8 مليارات جنيه، والحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات؛ لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، والمدارس.

حماية الفئات الأكثر احتياجًا

ولفت رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى المبادرات الصحية، وعلى رأسها «100 مليون صحة»، وأيضًا جهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من خطر الجائحة التي اجتاحت العالم، وذلك من خلال برامج الحماية الاجتماعية، مثل «تكافل وكرامة» وزيادة المعاشات.

وأضاف «عابد»، أن التطوير والاهتمام الذي يجري بالمناطق التي كانت منسية لسنوات طويلة، وعلى رأسها المحافظات الحدودية والصعيد، والعشوائيات، يصب في تعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الدولة ومساندتها لمحدودي الدخل.