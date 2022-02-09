تفاصيل قوافل «حياة كريمة» الطبية اليوم في المحافظات.. كشف وعلاج مجاني

أعلنت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن استمرار إطلاقها للعديد من القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مدار اليوم في 3 محافظات.

وتوضح «الوطن» تفاصيل الثلاث قوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» والتي تستهدف الكشف والعلاج على كل المواطنين بشكل مجاني دون دفع أو سداد أي مقابل مادي في الكثير من التخصصات الطبية.

المحافظات المتوفرة بها القوافل الطبية التابعة لـ «حياة كريمة»

وكشفت وزارة الصحة عن أماكن تواجد القوافل الطبية على مدار اليوم الأربعاء، وهي كالتالي:

1 - محافظة الجيزة، وتحديدا في منطقة القبابات داخل حي أطفيح.

2 - محافظة الإسكندرية، وذلك في منطقة محسن داخل مركز المنتزه.

3 - محافظة الوادي الجديد، وتحديدا في «الخير والنماء والزراعة 10» داخل مركز الفرافرة.

«الصحة» توضح التخصصات الطبية المتوفرة من خلال القوافل الطبية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان عن التخصصات الطبية التي تم توفيرها من خلال القوافل الطبية المتواجدة على مدار اليوم الأربعاء في محافظات الجيزة، والإسكندرية، والوادي الجديد، وهي كالتالي:

1 - الباطنة.

2 - نساء وولادة.

3 - الأطفال.

4 - خدمات تنظيم الأسرة.

5 - الأنف والأذن.

6 - الجلدية.

7 - القلب.

8 - الأسنان.

9 - الرمد.

10 - الجراحة.

11 - العظام.

12 - التحاليل.

13 - خدمات الأشعة.

وفي سياق مختلف كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إتاحتها لعدد 12 فحصا طبيا لجميع المواطنين من كبار السن بشكل مجاني، وذلك ضمن برنامج الرعاية الصحية، وهو البرنامج الذي يستهدف جميع المواطنين الذين اكبر من عمر 65، من خلال كشف وعلاج مجاني في مختلف الفحوص الطبية سواء المعملية أو غير المعملية.