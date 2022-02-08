وزير الآثار: نعمل على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، في اللقاء التشاوري الوطني رفيع المستوى الذي نظمته وزارة التعاون الدولي لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027، الذي يجري إعداده من خلال وزارة التعاون الدولي تمثيلاً عن الحكومة المصرية بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي من خلال عرض تقديمي تطورات إعداد هذا الإطار والخطوات التي تم تنفيذها حتى الآن، والمحاور المقرر إنجازها خلال العام الجاري.

وشارك في اللقاء، 6 وزراء يمثلون الري والموارد المائية، والتنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولي الجهات والوزارات المعنية.

العناني يشيد بجهود التعاون الدولي

وأشاد الدكتور خالد العناني، بالجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولي كممثلة للحكومة المصرية في إعداد هذا الإطار، بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.

كما تحدث بإيجاز عن حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع العديد المؤسسات الدولية في العديد من الملفات المتعلقة بقطاع السياحة والآثار والتي من بينها منظمة اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية التابعين للأمم المتحدة.

تعزيز الاقتصاد القومي للبلاد

كما لفت إلى الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة «رؤية 2030»، التي جاءت في ضوء التكامل بين القطاعين، وترتكز رؤيتها على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية.