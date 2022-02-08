قانوني: يحق لضحايا «مذبحة الزمالك» المطالبة بتعويض مالي

كشف ياسر سيد أحمد، خبير قانوني، عن مفاجأة في سير تحقيقات قضية مقتل عدد من الأشخاص في منطقة الزمالك، والمعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الزمالك» التي نفذها رجل أعمال عندما قتل زوجته وحماته وشقيقته وزوجها قبل أن ينتحر برصاص بندقيته الآلية التي استخدمها في تنفيذ الجريمة خلال جلسة تسوية خلافات عائلية داخل منزل شقيقته وزوجها بالزمالك، موضحًا أنه يحق لأسر الضحايا في تلك المذبحة إقامة دعوى للمطالبة بتعويض أمام القضاء المدني ضد مرتكب المذبحة.

الدعوى الجنائية تنتهي بموت مرتكبها

وأوضح «أحمد» في تصريحات لـ«الوطن» أن مذبحة الزمالك التي نفذها رجل أعمال قبل أن ينتحر راح ضحيتها العروس «منى غزال» وحماته «منى محمد» وزوج شقيقته، لافتًا إلى أن أسر الضحايا الثلاث يحق لهم بموجب القانون المطالبة بتعويض مالي كبير من أسرة منفذ الواقعة، لأن الدعوى الجنائية تنتهي إلى الحفظ بموت مرتكبها الذي انتحر برصاص بندقيته، وثبت ذلك بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة.

التحفظ على سلاح الجريمة

وكانت جهات التحقيق أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة (بندقية آلية) وخزينتان ممتلئتان بالطلقات، بالإضافة إلى حقيبة تحتوي ذخائر كما انتقلت النيابة إلى المستشفى لسؤال المتوفاة الخامسة عن تفاصيل الواقعة قبل وفاتها.

وقامت النيابة النيابة العامة بانتداب عناصر الأدلة الجنائية خلال إجراء المعاينة، لفحص السلاح والذخائر والأظرف الفارغة، ولأخذ عينات دماء من مسرح الواقعة والجثامين لإجراء المضاهاة اللازمة، وتحفظت على مسرح الواقعة، وتبينت من فحص تسجيلات كاميرات مراقبة مثبتة بحانوت مجاور للعقار محل الواقعة دخول المتهم إلى العقار حاملًا حقيبة كبيرة وبالتحقيق تبين أنها كانت تحوي بندقية آلية أخفاها مسبقًا داخل الشقة ليستخدمها فيما بعد، وانتدبت النيابة العامة عناصر الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثامين المتوفين، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجار استكمال التحقيقات.